    Ruhiger Handel - EUR/USD notiert bei 1,16564 USD

    Kaum Bewegung: EUR/USD pendelt um 1,16564 USD.

    EUR/USD zeigt sich stabil bei 1,16564USD. Mit nur +0,10 % Veränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

    EUR/USD Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,76 %
    1 Monat -1,77 %
    3 Monate +0,17 %
    1 Jahr +7,27 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte EUR/USD bei 0,972496USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,16564USD ein Wert von 1.198,60USD geworden – ein Gewinn von +19,86 %.

    Informationen zum US-Dollar

    Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

    Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

