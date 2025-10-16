Ruhiger Handel - EUR/CNY notiert bei 8,30610 CNY

    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/CNY WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/CNY

    EUR/CNY tritt auf der Stelle. Mit +0,09 % Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 8,30610CNY.

    EUR/CNY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,79 %
    1 Monat -1,60 %
    3 Monate -0,62 %
    1 Jahr +7,38 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte EUR/CNY bei 6,989566CNY. Aus einer Anlage von 5.000CNY wäre bis heute bei einem Kurs von 8,30610CNY ein Wert von 5.941,79CNY geworden – ein Gewinn von +18,84 %.

    Informationen zum Yuan

    Der Chinesische Yuan (CNY) prägt zunehmend den Welthandel. Ursprünglich fest an den US-Dollar gebunden, wird er heute flexibler gehandelt und stärker in die globalen Finanzmärkte integriert. Für Unternehmen und Investoren weltweit ist der EUR-CNY-Kurs von zentraler Bedeutung, da er Importkosten, Exportpreise und Kapitalflüsse unmittelbar beeinflusst.

    Ob ein Investment in EUR/CNY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

