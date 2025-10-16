    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsUSD/TRY WährungvorwärtsNachrichten zu USD/TRY

    USD/TRY

    USD/TRY stabil bei 41,85345 TRY

    USD/TRY seitwärts – Kurs unverändert bei 41,85345 TRY.

    USD/TRY tritt auf der Stelle. Mit +0,02 % Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 41,85345TRY.

    USD/TRY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,06 %
    1 Monat +1,31 %
    3 Monate +3,98 %
    1 Jahr +22,44 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000TRY in USD/TRY gesteckt. Damals lag der Kurs bei 2,890332TRY. Heute steht er bei 41,85345TRY. Das Investment wäre auf 72.402,5TRY gewachsen – eine Steigerung von +1.348,05 %.

    Informationen zur Türkischen Lira

    Die Türkische Lira (TRY) hat in den letzten Jahren extreme Schwankungen erlebt. Politische Unsicherheit, hohe Inflation und Eingriffe in die Geldpolitik prägen den Kurs. Das Währungspaar EUR-TRY gilt daher als Gradmesser für Stabilität und Vertrauen in die türkische Wirtschaft. Für Anleger und Unternehmen bleibt der Lirakurs ein zentraler Risikofaktor.

    Ob ein Investment in USD/TRY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

