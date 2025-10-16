Plansecur
Rente mit 70 ersetzt keine strukturelle Reform
Kassel (ots) - Geschäftsführer Heiko Hauser: "Es braucht eine konsequente
Ausweitung der kapitelgedeckten Vorsorge auf allen drei Ebenen: gesetzlich,
betrieblich und privat."
Die derzeit heftig diskutierte Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre
könnte zwar kurzfristig Druck vom Umlageverfahren nehmen, stellt aber
langfristig keine Lösung dar. Mit diesem Hinweis bringt sich die
Finanzberatungsgruppe Plansecur in die aktuelle Diskussion um ein
zukunftssicheres Rentensystem ein. Geschäftsführer Heiko Hauser erklärt: "Die
Generationenbilanz würde sich durch die Anhebung verbessern, und laufende
Rentenzahlungen könnten länger durch aktuelle Beitragszahler abgefedert werden.
Doch das allein reicht nicht. Um die langfristige Stabilität zu sichern, braucht
es eine konsequente Ausweitung der kapitelgedeckten Vorsorge auf allen drei
Ebenen: gesetzlich, betrieblich und privat."
Plansecur skizziert die Datenlage: Das durchschnittliche tatsächliche
Renteneintrittsalter lag im Jahr 2024 bei 64,7 Jahren und die gesetzliche
Regelaltersgrenze erhöht sich schrittweise auf bis zu 67 Jahre (für die
Jahrgänge ab 1964). Vorschläge, das Renteneintrittsalter an die steigende
Lebenserwartung zu koppeln - ähnlich wie etwa in Dänemark - könnten in Zukunft
zu einem gesetzlichen Renteneintrittsalter von 70 Jahren oder mehr führen.
Aktuell sollen die Rentenbeiträge von derzeit rund 18 auf bis zu 22,3 Prozent
bis 2045 steigen - je nach Ausgestaltung des Kapitalfonds. Gleichzeitig warnt
der Rentenbericht, dass das gesetzliche Rentenniveau bis 2030 von rund 48
Prozent des letzten Nettoeinkommens auf unter 40 Prozent sinken könnte.
Private Altersvorsorge so früh und so umfassend wie möglich
Heiko Hauser sagt dazu: "Völlig losgelöst von der Weiterentwicklung der
gesetzlichen Rente ist jeder und jedem zu raten, die eigene private
Altersvorsorge so früh und so umfassend wie möglich in Angriff zu nehmen. Die
gesetzliche Rente wird für keinen Jahrgang ausreichend sein, um im Alter den im
Laufe der beruflichen Entwicklung erarbeiteten Lebensstandard zu halten."
An den Gesetzgeber appelliert der Plansecur-Geschäftsführer, die
Rahmenbedingungen sowohl für die betriebliche als auch für die private Vorsorge
weiter zu verbessern. Parallel dazu halten die Finanzexperten von Plansecur bei
der gesetzlichen Rente eine schrittweise Ergänzung des Umlageverfahrens um eine
kapitalgedeckte Komponente für unerlässlich. "Zwingend notwendig, um den
Herausforderungen des demografischen Wandels zu begegnen, der durch eine
alternde Bevölkerung und sinkende Geburtenraten gekennzeichnet ist", sagt Heiko
Hauser.
Übergangsphase von 20 bis 30 Jahren
Übergangsphase von 20 bis 30 Jahren
