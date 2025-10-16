Rente mit 70 ersetzt keine strukturelle Reform

Kassel (ots) - Geschäftsführer Heiko Hauser: "Es braucht eine konsequente

Ausweitung der kapitelgedeckten Vorsorge auf allen drei Ebenen: gesetzlich,

betrieblich und privat."



Die derzeit heftig diskutierte Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre

könnte zwar kurzfristig Druck vom Umlageverfahren nehmen, stellt aber

langfristig keine Lösung dar. Mit diesem Hinweis bringt sich die

Finanzberatungsgruppe Plansecur in die aktuelle Diskussion um ein

zukunftssicheres Rentensystem ein. Geschäftsführer Heiko Hauser erklärt: "Die

Generationenbilanz würde sich durch die Anhebung verbessern, und laufende

Rentenzahlungen könnten länger durch aktuelle Beitragszahler abgefedert werden.

Doch das allein reicht nicht. Um die langfristige Stabilität zu sichern, braucht

es eine konsequente Ausweitung der kapitelgedeckten Vorsorge auf allen drei

Ebenen: gesetzlich, betrieblich und privat."





Plansecur skizziert die Datenlage: Das durchschnittliche tatsächlicheRenteneintrittsalter lag im Jahr 2024 bei 64,7 Jahren und die gesetzlicheRegelaltersgrenze erhöht sich schrittweise auf bis zu 67 Jahre (für dieJahrgänge ab 1964). Vorschläge, das Renteneintrittsalter an die steigendeLebenserwartung zu koppeln - ähnlich wie etwa in Dänemark - könnten in Zukunftzu einem gesetzlichen Renteneintrittsalter von 70 Jahren oder mehr führen.Aktuell sollen die Rentenbeiträge von derzeit rund 18 auf bis zu 22,3 Prozentbis 2045 steigen - je nach Ausgestaltung des Kapitalfonds. Gleichzeitig warntder Rentenbericht, dass das gesetzliche Rentenniveau bis 2030 von rund 48Prozent des letzten Nettoeinkommens auf unter 40 Prozent sinken könnte.Private Altersvorsorge so früh und so umfassend wie möglichHeiko Hauser sagt dazu: "Völlig losgelöst von der Weiterentwicklung dergesetzlichen Rente ist jeder und jedem zu raten, die eigene privateAltersvorsorge so früh und so umfassend wie möglich in Angriff zu nehmen. Diegesetzliche Rente wird für keinen Jahrgang ausreichend sein, um im Alter den imLaufe der beruflichen Entwicklung erarbeiteten Lebensstandard zu halten."An den Gesetzgeber appelliert der Plansecur-Geschäftsführer, dieRahmenbedingungen sowohl für die betriebliche als auch für die private Vorsorgeweiter zu verbessern. Parallel dazu halten die Finanzexperten von Plansecur beider gesetzlichen Rente eine schrittweise Ergänzung des Umlageverfahrens um einekapitalgedeckte Komponente für unerlässlich. "Zwingend notwendig, um denHerausforderungen des demografischen Wandels zu begegnen, der durch einealternde Bevölkerung und sinkende Geburtenraten gekennzeichnet ist", sagt HeikoHauser.Übergangsphase von 20 bis 30 Jahren