    Rente mit 70 ersetzt keine strukturelle Reform

    Kassel (ots) - Geschäftsführer Heiko Hauser: "Es braucht eine konsequente
    Ausweitung der kapitelgedeckten Vorsorge auf allen drei Ebenen: gesetzlich,
    betrieblich und privat."

    Die derzeit heftig diskutierte Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre
    könnte zwar kurzfristig Druck vom Umlageverfahren nehmen, stellt aber
    langfristig keine Lösung dar. Mit diesem Hinweis bringt sich die
    Finanzberatungsgruppe Plansecur in die aktuelle Diskussion um ein
    zukunftssicheres Rentensystem ein. Geschäftsführer Heiko Hauser erklärt: "Die
    Generationenbilanz würde sich durch die Anhebung verbessern, und laufende
    Rentenzahlungen könnten länger durch aktuelle Beitragszahler abgefedert werden.
    Doch das allein reicht nicht. Um die langfristige Stabilität zu sichern, braucht
    es eine konsequente Ausweitung der kapitelgedeckten Vorsorge auf allen drei
    Ebenen: gesetzlich, betrieblich und privat."

    Plansecur skizziert die Datenlage: Das durchschnittliche tatsächliche
    Renteneintrittsalter lag im Jahr 2024 bei 64,7 Jahren und die gesetzliche
    Regelaltersgrenze erhöht sich schrittweise auf bis zu 67 Jahre (für die
    Jahrgänge ab 1964). Vorschläge, das Renteneintrittsalter an die steigende
    Lebenserwartung zu koppeln - ähnlich wie etwa in Dänemark - könnten in Zukunft
    zu einem gesetzlichen Renteneintrittsalter von 70 Jahren oder mehr führen.
    Aktuell sollen die Rentenbeiträge von derzeit rund 18 auf bis zu 22,3 Prozent
    bis 2045 steigen - je nach Ausgestaltung des Kapitalfonds. Gleichzeitig warnt
    der Rentenbericht, dass das gesetzliche Rentenniveau bis 2030 von rund 48
    Prozent des letzten Nettoeinkommens auf unter 40 Prozent sinken könnte.

    Private Altersvorsorge so früh und so umfassend wie möglich

    Heiko Hauser sagt dazu: "Völlig losgelöst von der Weiterentwicklung der
    gesetzlichen Rente ist jeder und jedem zu raten, die eigene private
    Altersvorsorge so früh und so umfassend wie möglich in Angriff zu nehmen. Die
    gesetzliche Rente wird für keinen Jahrgang ausreichend sein, um im Alter den im
    Laufe der beruflichen Entwicklung erarbeiteten Lebensstandard zu halten."

    An den Gesetzgeber appelliert der Plansecur-Geschäftsführer, die
    Rahmenbedingungen sowohl für die betriebliche als auch für die private Vorsorge
    weiter zu verbessern. Parallel dazu halten die Finanzexperten von Plansecur bei
    der gesetzlichen Rente eine schrittweise Ergänzung des Umlageverfahrens um eine
    kapitalgedeckte Komponente für unerlässlich. "Zwingend notwendig, um den
    Herausforderungen des demografischen Wandels zu begegnen, der durch eine
    alternde Bevölkerung und sinkende Geburtenraten gekennzeichnet ist", sagt Heiko
    Hauser.

    Übergangsphase von 20 bis 30 Jahren
