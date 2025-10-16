    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft ABB LTD auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der Schweizer Industriekonzern habe sowohl beim Auftragseingang als auch beim Umsatz und bei wichtigen Ertragskennziffern die Markterwartungen etwas übertroffen, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für Schlussquartal liege im Rahmen der Erwartung. "Langweilig zu sein ist eine gute Sache", resümierte der Experte./rob/la/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:31 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 64,32EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.




    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,00CHF, was einem Rückgang von -7,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft ABB LTD auf 'Neutral' Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der Schweizer Industriekonzern habe sowohl beim Auftragseingang als auch beim Umsatz und bei …