RBC stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der Schweizer Industriekonzern habe sowohl beim Auftragseingang als auch beim Umsatz und bei wichtigen Ertragskennziffern die Markterwartungen etwas übertroffen, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für Schlussquartal liege im Rahmen der Erwartung. "Langweilig zu sein ist eine gute Sache", resümierte der Experte./rob/la/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:31 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 64,32EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.



