Drägerwerk klettert nach Prognose auf Hoch seit Sommer 2021

Wegen einer hervorragenden Geschäftsentwicklung und weiterhin hoher Auftragseingänge dürften sich Umsatz und Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im laufenden Jahr eher in der oberen Hälfte der Spanne bewegen, hieß es vom Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller am Vorabend.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein optimistischerer Blick auf das Gesamtjahr hat die Aktien von Drägerwerk am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Sommer 2021 katapultiert. Sie gewannen um die Mittagszeit 12,5 Prozent auf 75,50 Euro. Damit übersprangen sie die nach oben gerichtete 21-Tage-Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend.

Harald Hof vom Analysehaus MWB Research hob hervor, dass das dritte Quartal das bisher stärkste des Lübecker Konzerns in diesem Jahr gewesen sei. "Sowohl die Medizin- als auch die Sicherheitstechnik trugen zum Wachstum bei, unterstützt durch höhere Volumina und eine verbesserte Kosteneffizienz."

Obendrein sei der Auftragseingang um fast fünf Prozent gestiegen und ermögliche damit eine gute Sicht auf die Geschäftsentwicklung im laufenden vierten Quartal. "Drägerwerk ist weiterhin auf Kurs, aber auf dem aktuellen Niveau der Aktie fair bewertet", resümierte Analyst Hof und bekräftigte seine Empfehlung "Halten" samt einem Kursziel von 72 Euro./ck/la/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,66 % und einem Kurs von 74,10 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +8,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,52 %. Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 637,26 Mio.. Draegerwerk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,25EUR. Von den letzten 4 Analysten der Draegerwerk Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -10,43 %/+28,34 % bedeutet.



