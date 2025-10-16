AKTIE IM FOKUS 2
Drägerwerk klettert nach Prognose auf Hoch seit Sommer 2021
- Drägerwerk-Aktien steigen auf höchsten Stand seit 2021.
- Umsatz und Marge im oberen Bereich der Prognose.
- Analyst empfiehlt "Halten" mit Kursziel von 72 Euro.
(neu: Kurs, Experte und mehr Details)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein optimistischerer Blick auf das Gesamtjahr hat die Aktien von Drägerwerk am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Sommer 2021 katapultiert. Sie gewannen um die Mittagszeit 12,5 Prozent auf 75,50 Euro. Damit übersprangen sie die nach oben gerichtete 21-Tage-Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend.
Wegen einer hervorragenden Geschäftsentwicklung und weiterhin hoher Auftragseingänge dürften sich Umsatz und Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im laufenden Jahr eher in der oberen Hälfte der Spanne bewegen, hieß es vom Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller am Vorabend.
Harald Hof vom Analysehaus MWB Research hob hervor, dass das dritte Quartal das bisher stärkste des Lübecker Konzerns in diesem Jahr gewesen sei. "Sowohl die Medizin- als auch die Sicherheitstechnik trugen zum Wachstum bei, unterstützt durch höhere Volumina und eine verbesserte Kosteneffizienz."
Obendrein sei der Auftragseingang um fast fünf Prozent gestiegen und ermögliche damit eine gute Sicht auf die Geschäftsentwicklung im laufenden vierten Quartal. "Drägerwerk ist weiterhin auf Kurs, aber auf dem aktuellen Niveau der Aktie fair bewertet", resümierte Analyst Hof und bekräftigte seine Empfehlung "Halten" samt einem Kursziel von 72 Euro./ck/la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,66 % und einem Kurs von 74,10 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +8,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 637,26 Mio..
Draegerwerk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,25EUR. Von den letzten 4 Analysten der Draegerwerk Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -10,43 %/+28,34 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Draegerwerk - 555063 - DE0005550636
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Draegerwerk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
- Dräger zahlt Zölle in den USA. In q2 wurden 6 Mio. Euro bezahlt, für das Gesamtjahr rechnet man mit 25 Mio. Nettoimpact bei 15%igen Zollsätzen. Problem sind in den USA die langlaufenden Verträge im Medical, die erst zeitverzögert eine Preisanpassung bei HMO erlauben. Im Safetybereich ist dieses wohl leichter möglich.
- Trotz Zöllen und negativen Währungseffekten (vor allem bei Nichtdollarwährungen, das US-Geschäft ist wohl weitgehend gehedged) geht man weiterhin von durchschnittlich ein % EBIT-Steigerung pro Jahr aus.
- Insgesamt scheint Medical wohl recht gut zu laufen (verglichen mit Vergangenheit). Die Auftragseingänge gerade auch im hochmargigen US-Geschäft entfallen wohl zunehmend auf das neue hochmargige Altan-Modell. Man möchte langfristig im Beatmungsgeschäft bleiben, obwohl viele Wettbewerber dieses verlassen, auch wenn es ein langer Weg bleibt. Safety leidet wohl gerade auch in USA unter der allgemeinen Unsicherheit. In D war wohl im Vorjahr in Q2 ein großer staatlicher Auftrag abgearbeitet worden. In China ist man wohl kaum von den vorgeschlagenen Maßnahmen bei Medical betroffen, da die Verkäufe sich meist über kleinere Aufträge erwirtschaftet werden.
- Insgesamt bin ich nach dem Call deutlich positiver gestimmt, als nach der Veröffentlichung der Zahlen vor ein paar Wochen. Positiv macht mich der relativ geringe Impact durch Zölle inkl. Weitergabemöglichkeit nach Ende der mehrjährigen Verträge, die anscheinend gut laufenden Verkäufe gerade auch bei höhermargigen Produkten (Altan), das wachsende Verteidigungsgeschäft (2025 100 Mio. Euro Umsatz) und die wohl halbwegs funktionierende Kostenkontrolle (naja, beim letzteren bin ich nicht so sicher).