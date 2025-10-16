Innovation trifft Sicherheit (FOTO)

Stuttgart (ots) - Warum integriertes Testen und Prüfen von KI und Cybersecurity

zum Erfolgsfaktor werden.



Digitale Technologien sind heute in allen Lebensbereichen präsent: vom

vernetzten Auto bis zur smarten Fabrik, vom intelligenten Zähler bis zur KI-App.

Doch mit jeder Innovation steigen auch die Risiken. Softwarefehler können

Sicherheitsfunktionen lahmlegen, Cyberangriffe Systeme blockieren und

intransparente Algorithmen das Vertrauen untergraben. Gesetze wie der EU AI Act

oder der Cybersecurity Act setzen neue Standards für Transparenz und Robustheit.



Gefragt sind Lösungen, die Silos überwinden: Funktionale Sicherheit,

Cybersecurity und KI-Prüfung müssen auf einer ganzheitlichen Basis

zusammenwirken, um integrierte Sicherheit zu gewährleisten. Besonders deutlich

wird dies im Bereich Fahrerassistenz und Automatisierung. Frühes Testen

verhindert teure Nacharbeiten und beschleunigt den Markteintritt. Wer früh

testet, vermeidet Nachbesserungen, spart Kosten und beschleunigt den

Markteintritt wirksam. Wie ein solcher integrierter Ansatz aussieht, erläutert

im Gespräch der CEO von DEKRA.





DEKRA hat seine Digital Trust Services vorgestellt. Warum gerade jetzt?



Wir sind überall von KI-Technologien umgeben. Vom Smartphone über

softwaredefinierte Fahrzeuge bis hin zu vernetzten Produkten und Services

entwickeln sich Technologien exponentiell weiter. Autonome Systeme, vernetzte

Mobilität, KI-Algorithmen und neue Cyberbedrohungen entwickeln sich rasant. Wir

bei DEKRA bündeln unter Digital Trust die Stärke von KI, die

Widerstandsfähigkeit von Cybersicherheit sowie die Verlässlichkeit von

Funktionaler Sicherheit. Wir sind überzeugt, dass integrale Sicherheit über alle

Technologien hinweg notwendig ist, um Innovationen zuverlässig und

gesellschaftlich tragfähig zu verankern.



Was unterscheidet Ihren Ansatz von anderen Anbietern?



Viele Anbieter bieten Beratung oder einzelne Tests. DEKRA verfügt über mehr als

60 Testeinrichtungen und bleibt so nah am Markt und an den globalen

regulatorischen Anforderungen. Der nächste logische Schritt: KI-, Cybersecurity-

und Funktionale-Sicherheit-Tests, Evaluierung und Zertifizierung zu einem

globalen Angebot verbinden. Dazu simulieren wir Angriffe und Sicherheitsfehler,

testen KI-Systeme unter realen Bedingungen und Extremszenarien und verknüpfen

dies mit regulatorischer Compliance. Diese Kombination aus technischer Tiefe,

physischer und virtueller Kapazität sowie Unabhängigkeit ist im globalen

Testing, Inspection & Certification (TIC)-Markt einzigartig.



Welche Rolle spielt das bei ADAS und autonomen Funktionen?



Vertrauen muss auf allen Ebenen bestehen - von Sensoren und Chips über

KI-Modelle bis zur Vernetzung. Wir testen, ob die KI unvoreingenommen und

zuverlässig funktioniert, wir testen Fehlertoleranz bei Hardwaredefekten und

prüfen, wie stabil wichtige Netzwerkelemente bei möglichen Schwachstellen

bleiben. Gleichzeitig unterstützen wir Homologation und Typzulassung auf

Teststrecken und im realen Verkehr.



Was haben Kunden konkret davon?



Digital Trust ermöglicht, Produkte sicher und schnell auf den Markt zu bringen -

ohne unerwartete Rückschläge. DEKRA sorgt für die verlässliche Einhaltung

internationaler Standards und umfassenden Schutz vor Risiken von Sicherheit und

Cybersecurity bis hin zu KI - und sorgt dafür, dass Kunden resilient und

zukunftsfähig bleiben.



Wie sichern Sie diese Position langfristig?



Wir investieren weltweit in Testfelder, Labore und Prüfgelände und erweitern

unsere Expertise in KI, Cybersecurity und funktionaler Sicherheit. Durch die

Zusammenarbeit mit Partnern, Behörden, Normungsorganisationen und führenden

Technologieunternehmen stärken wir regulatorische Angebote und bleiben an der

Spitze der Innovation. Gleichzeitig wächst unser globales Expertenteam, sodass

Kunden von lokaler Nähe und internationaler Perspektive profitieren.



Und was gibt es Neues aus dem Bereich der Elektromobilität?



Am Lausitzring haben wir ein Batterie Test Center eingerichtet. Dort werden

Batterien umfassend vor dem Markteintritt geprüft. Für den Gebrauchtwagenmarkt

nutzen wir ein patentiertes Schnellverfahren, das innerhalb von 15 Minuten

verlässliche Informationen zum Zustand einer Traktionsbatterie liefert. Diese

Transparenz schafft Vertrauen beim Kauf und Wiederverkauf.



Pressekontakt:



DEKRA Pressestelle



E: mailto:presse@dekra.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6647/6138923

OTS: DEKRA SE







