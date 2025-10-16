    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Innovation trifft Sicherheit (FOTO)

    Stuttgart (ots) - Warum integriertes Testen und Prüfen von KI und Cybersecurity
    zum Erfolgsfaktor werden.

    Digitale Technologien sind heute in allen Lebensbereichen präsent: vom
    vernetzten Auto bis zur smarten Fabrik, vom intelligenten Zähler bis zur KI-App.
    Doch mit jeder Innovation steigen auch die Risiken. Softwarefehler können
    Sicherheitsfunktionen lahmlegen, Cyberangriffe Systeme blockieren und
    intransparente Algorithmen das Vertrauen untergraben. Gesetze wie der EU AI Act
    oder der Cybersecurity Act setzen neue Standards für Transparenz und Robustheit.

    Gefragt sind Lösungen, die Silos überwinden: Funktionale Sicherheit,
    Cybersecurity und KI-Prüfung müssen auf einer ganzheitlichen Basis
    zusammenwirken, um integrierte Sicherheit zu gewährleisten. Besonders deutlich
    wird dies im Bereich Fahrerassistenz und Automatisierung. Frühes Testen
    verhindert teure Nacharbeiten und beschleunigt den Markteintritt. Wer früh
    testet, vermeidet Nachbesserungen, spart Kosten und beschleunigt den
    Markteintritt wirksam. Wie ein solcher integrierter Ansatz aussieht, erläutert
    im Gespräch der CEO von DEKRA.

    DEKRA hat seine Digital Trust Services vorgestellt. Warum gerade jetzt?

    Wir sind überall von KI-Technologien umgeben. Vom Smartphone über
    softwaredefinierte Fahrzeuge bis hin zu vernetzten Produkten und Services
    entwickeln sich Technologien exponentiell weiter. Autonome Systeme, vernetzte
    Mobilität, KI-Algorithmen und neue Cyberbedrohungen entwickeln sich rasant. Wir
    bei DEKRA bündeln unter Digital Trust die Stärke von KI, die
    Widerstandsfähigkeit von Cybersicherheit sowie die Verlässlichkeit von
    Funktionaler Sicherheit. Wir sind überzeugt, dass integrale Sicherheit über alle
    Technologien hinweg notwendig ist, um Innovationen zuverlässig und
    gesellschaftlich tragfähig zu verankern.

    Was unterscheidet Ihren Ansatz von anderen Anbietern?

    Viele Anbieter bieten Beratung oder einzelne Tests. DEKRA verfügt über mehr als
    60 Testeinrichtungen und bleibt so nah am Markt und an den globalen
    regulatorischen Anforderungen. Der nächste logische Schritt: KI-, Cybersecurity-
    und Funktionale-Sicherheit-Tests, Evaluierung und Zertifizierung zu einem
    globalen Angebot verbinden. Dazu simulieren wir Angriffe und Sicherheitsfehler,
    testen KI-Systeme unter realen Bedingungen und Extremszenarien und verknüpfen
    dies mit regulatorischer Compliance. Diese Kombination aus technischer Tiefe,
    physischer und virtueller Kapazität sowie Unabhängigkeit ist im globalen
    Testing, Inspection & Certification (TIC)-Markt einzigartig.

    Welche Rolle spielt das bei ADAS und autonomen Funktionen?

    Vertrauen muss auf allen Ebenen bestehen - von Sensoren und Chips über
    KI-Modelle bis zur Vernetzung. Wir testen, ob die KI unvoreingenommen und
    zuverlässig funktioniert, wir testen Fehlertoleranz bei Hardwaredefekten und
    prüfen, wie stabil wichtige Netzwerkelemente bei möglichen Schwachstellen
    bleiben. Gleichzeitig unterstützen wir Homologation und Typzulassung auf
    Teststrecken und im realen Verkehr.

    Was haben Kunden konkret davon?

    Digital Trust ermöglicht, Produkte sicher und schnell auf den Markt zu bringen -
    ohne unerwartete Rückschläge. DEKRA sorgt für die verlässliche Einhaltung
    internationaler Standards und umfassenden Schutz vor Risiken von Sicherheit und
    Cybersecurity bis hin zu KI - und sorgt dafür, dass Kunden resilient und
    zukunftsfähig bleiben.

    Wie sichern Sie diese Position langfristig?

    Wir investieren weltweit in Testfelder, Labore und Prüfgelände und erweitern
    unsere Expertise in KI, Cybersecurity und funktionaler Sicherheit. Durch die
    Zusammenarbeit mit Partnern, Behörden, Normungsorganisationen und führenden
    Technologieunternehmen stärken wir regulatorische Angebote und bleiben an der
    Spitze der Innovation. Gleichzeitig wächst unser globales Expertenteam, sodass
    Kunden von lokaler Nähe und internationaler Perspektive profitieren.

    Und was gibt es Neues aus dem Bereich der Elektromobilität?

    Am Lausitzring haben wir ein Batterie Test Center eingerichtet. Dort werden
    Batterien umfassend vor dem Markteintritt geprüft. Für den Gebrauchtwagenmarkt
    nutzen wir ein patentiertes Schnellverfahren, das innerhalb von 15 Minuten
    verlässliche Informationen zum Zustand einer Traktionsbatterie liefert. Diese
    Transparenz schafft Vertrauen beim Kauf und Wiederverkauf.

    Pressekontakt:

    DEKRA Pressestelle

    E: mailto:presse@dekra.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6647/6138923
    OTS: DEKRA SE




