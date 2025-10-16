Warburg Research senkt Ziel für Puma auf 35 Euro - 'Buy'

Aktientrend_ schrieb 09.10.25, 19:07

Warum der Kurs steigt ergibt sich wohl aus der aktuellen Analyse der BoA.



Dabei geht es gar nicht primär um das Ergebnis, das eine Kurszielerhöhung um 60% auf 23€ vorsieht. Vielmehr die Erläuterung wie man darauf kommt.



Denn die BoA hält fest, dass Puma um das 3-4 Fache unterbewertet ist im Vergleich zu Adidas und Nike, wenn man den Maßstab KUV nimmt. Gleichzeitig wurde der WACC von 13% auf 10% gesenkt, damit wird zum einen das Risiko für Investoren ausgedrückt und zum anderen die Kapitalkosten von Puma. Umso niedriger umso besser. Gleichzeitig hat die Bank den Bewertungsabschlag gegenüber Nike und Adidas halbiert auf 25%, da Puma nach deren Meinung eben nicht völlig unterlegen sei auf dem Sportartikelmarkt. Denn Puma ist in den letzten 20 Jahren von allen 3 am stärksten gewachsen.



Die sagen auch, es gibt kaum Überraschungen für das 3. Quartal die irgendwie relevant wären. Boa rechnet mit einem Verlust von 10 Millionen für das Quartal und einen Rückgang der Bruttomarge auf 45%, das alles sei bereits eingepreist. Der Markt erwartet einen Rückgang um 9 Millionen.



Damit setzt die BoA ein klares Signal, dass sie die langfristigen Aussichten für Puma deutlich optimistischer einschätzen.



Die Gründe dafür, Zölle, Lagerabschreibungen und Einmalkosten für das Kostensenkungsprogramm was auch bis jetzt keine Wirkung zeigte in den Zahlen. Das alles liesse sich aber schnell lösen und sei kein Effekt von Dauer.



Letztlich stellt die BoA fest, dass Puma eigentlich gar nicht so tot und schlecht ist wie dargestellt. Puma steht nicht viel schlechter dar als die Konkurrenz die mit ähnlichen Effekten zu kämpfen hat und teilweise massive und stärker Umsatzrückgänge und Gewinneinbrüche zu verzeichnen hat.



Für mich ist das mal wieder das Lehrbuchbeispiel der Sinnlosigkeit der Analysten. Sie widersprechen sich so fulminant indem was sie noch vor ein paar Wochen sagten. Sagen sie damit auch gleichzeitig, dass ihre Analysen davor komplett falsch waren?



Wie auch immer, der Markt reagiert wie er reagiert.