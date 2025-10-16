ANALYSE-FLASH
Warburg Research senkt Ziel für Puma auf 35 Euro - 'Buy'
- Warburg Research senkt Puma-Kursziel auf 35 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Buy" trotz Gewinnwarnung.
- 2025 wird als verlorenes Jahr für Puma angesehen.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma vor Zahlen von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Sportartikelherstellers im Sommer habe gezeigt, dass 2025 ein verlorenes Jahr für das Unternehmen sei, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2026 sollte es allerdings gelingen, wieder Gewinne zu verzeichnen./rob/mf/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 21,80 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 13:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -3,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,93 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,21 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -25,93 %/+62,04 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 35 Euro
Köstlich diese nutzlosen Bildchen..
Es würde für mich eh nur Puma oder Adidas in Frage kommen - Germany first. Nike, Hocker, On usw. = aus Prinzip nicht!
Was will ich sagen? Ich bin überzeugt von Puma, glaube daran, dass der Turnaround klappt. Wie viel der Investierten stehen hinter der Marke, trägt Puma? Fragt Euch mal...
Klar, dass man mit ein paar Tshirts und Sneaker für 28 Euro vom Kaufland das Unternehmen nicht rettet...
Bin auf lange Sicht investiert, trage mein Teil dazu bei (Kleinvieh macht auch Mist), kaufe sukzessive Anteile nach, habe ein reines Gewissen und hoffe, dass ich auf lange Sicht mit der Einstellung und Engagement belohnt werde. Unabhängig von Linien, Margen, Zöllen usw.
In diesem Sinne... Zum Wohl🍻
Dabei geht es gar nicht primär um das Ergebnis, das eine Kurszielerhöhung um 60% auf 23€ vorsieht. Vielmehr die Erläuterung wie man darauf kommt.
Denn die BoA hält fest, dass Puma um das 3-4 Fache unterbewertet ist im Vergleich zu Adidas und Nike, wenn man den Maßstab KUV nimmt. Gleichzeitig wurde der WACC von 13% auf 10% gesenkt, damit wird zum einen das Risiko für Investoren ausgedrückt und zum anderen die Kapitalkosten von Puma. Umso niedriger umso besser. Gleichzeitig hat die Bank den Bewertungsabschlag gegenüber Nike und Adidas halbiert auf 25%, da Puma nach deren Meinung eben nicht völlig unterlegen sei auf dem Sportartikelmarkt. Denn Puma ist in den letzten 20 Jahren von allen 3 am stärksten gewachsen.
Die sagen auch, es gibt kaum Überraschungen für das 3. Quartal die irgendwie relevant wären. Boa rechnet mit einem Verlust von 10 Millionen für das Quartal und einen Rückgang der Bruttomarge auf 45%, das alles sei bereits eingepreist. Der Markt erwartet einen Rückgang um 9 Millionen.
Damit setzt die BoA ein klares Signal, dass sie die langfristigen Aussichten für Puma deutlich optimistischer einschätzen.
Die Gründe dafür, Zölle, Lagerabschreibungen und Einmalkosten für das Kostensenkungsprogramm was auch bis jetzt keine Wirkung zeigte in den Zahlen. Das alles liesse sich aber schnell lösen und sei kein Effekt von Dauer.
Letztlich stellt die BoA fest, dass Puma eigentlich gar nicht so tot und schlecht ist wie dargestellt. Puma steht nicht viel schlechter dar als die Konkurrenz die mit ähnlichen Effekten zu kämpfen hat und teilweise massive und stärker Umsatzrückgänge und Gewinneinbrüche zu verzeichnen hat.
Für mich ist das mal wieder das Lehrbuchbeispiel der Sinnlosigkeit der Analysten. Sie widersprechen sich so fulminant indem was sie noch vor ein paar Wochen sagten. Sagen sie damit auch gleichzeitig, dass ihre Analysen davor komplett falsch waren?
Wie auch immer, der Markt reagiert wie er reagiert.