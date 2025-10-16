MEDICA 2025 als Hotspot für Future Health Tech
Top-Speaker, Key Opinion Leader und Start-ups zünden den Tech-Turbo Richtung Zukunft
Düsseldorf (ots) - Die MEDICA (https://www.medica.de) in Düsseldorf,
Weltleitmesse für die Gesundheitswirtschaft und Medizintechnikindustrie, setzt
auch 2025 wieder Maßstäbe als zentrale Plattform für Zukunftstechnologien in der
Gesundheitsversorgung und wird ihrem Kampagnenmotto "Meet Health. Future.
People" gerecht. Mit dem neu gestalteten MEDICA INNOVATION FORUM
(https://www.medica.de/mif1) - in dem das bisherige MEDICA HEALTH IT FORUM
aufgeht - rückt eine Bühne in den Fokus, die die gesamte Bandbreite digitaler
Innovationen sichtbar macht. Ob Künstliche Intelligenz, Robotik, Mobile Health
oder Digital Twins: Hier treffen internationale Top-Speaker, Key Opinion Leader,
Influencer und Start-ups aufeinander, um die Trends von morgen vorzudenken und
zu diskutieren. Zusammen mit der Wearable Technologies Show und dem erweiterten
MEDICA START-UP PARK (https://www.medica.de/msup1) entsteht zur Messelaufzeit
(17. - 20. November 2025) in Halle 12 ein pulsierender Hotspot für "Future
Health Tech".
Montag, 17. November: Wearables, Genomik und digitale Zwillinge
Montag, 17. November: Wearables, Genomik und digitale Zwillinge
Zum Auftakt stehen auf der Bühne beim MEDICA INNOVATION FORUM Wearables, Health
Tech, Genomik und digitale Zwillinge im Fokus. Dr. Saskia Biskup , Mitgründerin
von CeGaT, Zentrum für Humangenetik Tübingen, zeigt auf, wie Next-Generation
Sequencing die personalisierte Medizin voranbringt, von Tumordiagnostik bis zur
Vorsorge. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten von Roche, Tailor Bio und
Antegenes werden Chancen und ethische Fragen diskutiert.
Ab 13:15 Uhr dreht sich alles um digitale Zwillinge: Day Zero Diagnostics nutzt
Genomsequenzierung und maschinelles Lernen, um Krankheitserreger und
Antibiotikaresistenzen innerhalb weniger Stunden zu identifizieren - noch am
"Tag Null" der Klinikeinweisung. Prateek Singh (CEO von Akita) zeigt, welche
Rolle Organ-on-Chips, also Biochips zur Simulation von Zellkulturen, dabei
spielen können. Mixed-Reality-Lösungen und Datenmodelle auf Basis realer
menschlicher Körper (wie die von DARERL entwickelten) unterstützen Diagnostik
sowie Entwicklung von Wearables & medizinischer Geräte, was Prof. Sune Darkner ,
Leiterin des Klinik- und Wissensmanagements der Universität Erlangen erläutern
wird. Ebenbuild und BreathAssist kombinieren digitale Lungenmodelle mit
innovativer Beatmungstechnologie, die Patienten bei der Rückkehr zur
eigenständigen Atmung Unterstützung bietet.
Einfach mal vorgedacht! Der Blick in die Zukunft
Ein Highlight am Montag: die Keynote von Dr. Daniel Kraft , einem der weltweit
Einfach mal vorgedacht! Der Blick in die Zukunft
Ein Highlight am Montag: die Keynote von Dr. Daniel Kraft , einem der weltweit
