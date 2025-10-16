    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding

    MEDICA 2025 als Hotspot für Future Health Tech

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Top-Speaker, Key Opinion Leader und Start-ups zünden den Tech-Turbo Richtung Zukunft

    Düsseldorf (ots) - Die MEDICA (https://www.medica.de) in Düsseldorf,
    Weltleitmesse für die Gesundheitswirtschaft und Medizintechnikindustrie, setzt
    auch 2025 wieder Maßstäbe als zentrale Plattform für Zukunftstechnologien in der
    Gesundheitsversorgung und wird ihrem Kampagnenmotto "Meet Health. Future.
    People" gerecht. Mit dem neu gestalteten MEDICA INNOVATION FORUM
    (https://www.medica.de/mif1) - in dem das bisherige MEDICA HEALTH IT FORUM
    aufgeht - rückt eine Bühne in den Fokus, die die gesamte Bandbreite digitaler
    Innovationen sichtbar macht. Ob Künstliche Intelligenz, Robotik, Mobile Health
    oder Digital Twins: Hier treffen internationale Top-Speaker, Key Opinion Leader,
    Influencer und Start-ups aufeinander, um die Trends von morgen vorzudenken und
    zu diskutieren. Zusammen mit der Wearable Technologies Show und dem erweiterten
    MEDICA START-UP PARK (https://www.medica.de/msup1) entsteht zur Messelaufzeit
    (17. - 20. November 2025) in Halle 12 ein pulsierender Hotspot für "Future
    Health Tech".

    Montag, 17. November: Wearables, Genomik und digitale Zwillinge

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!
    Short
    229,30€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    201,60€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 14,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zum Auftakt stehen auf der Bühne beim MEDICA INNOVATION FORUM Wearables, Health
    Tech, Genomik und digitale Zwillinge im Fokus. Dr. Saskia Biskup , Mitgründerin
    von CeGaT, Zentrum für Humangenetik Tübingen, zeigt auf, wie Next-Generation
    Sequencing die personalisierte Medizin voranbringt, von Tumordiagnostik bis zur
    Vorsorge. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten von Roche, Tailor Bio und
    Antegenes werden Chancen und ethische Fragen diskutiert.

    Ab 13:15 Uhr dreht sich alles um digitale Zwillinge: Day Zero Diagnostics nutzt
    Genomsequenzierung und maschinelles Lernen, um Krankheitserreger und
    Antibiotikaresistenzen innerhalb weniger Stunden zu identifizieren - noch am
    "Tag Null" der Klinikeinweisung. Prateek Singh (CEO von Akita) zeigt, welche
    Rolle Organ-on-Chips, also Biochips zur Simulation von Zellkulturen, dabei
    spielen können. Mixed-Reality-Lösungen und Datenmodelle auf Basis realer
    menschlicher Körper (wie die von DARERL entwickelten) unterstützen Diagnostik
    sowie Entwicklung von Wearables & medizinischer Geräte, was Prof. Sune Darkner ,
    Leiterin des Klinik- und Wissensmanagements der Universität Erlangen erläutern
    wird. Ebenbuild und BreathAssist kombinieren digitale Lungenmodelle mit
    innovativer Beatmungstechnologie, die Patienten bei der Rückkehr zur
    eigenständigen Atmung Unterstützung bietet.

    Einfach mal vorgedacht! Der Blick in die Zukunft

    Ein Highlight am Montag: die Keynote von Dr. Daniel Kraft , einem der weltweit
    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    MEDICA 2025 als Hotspot für Future Health Tech Top-Speaker, Key Opinion Leader und Start-ups zünden den Tech-Turbo Richtung Zukunft Die MEDICA (https://www.medica.de) in Düsseldorf, Weltleitmesse für die Gesundheitswirtschaft und Medizintechnikindustrie, setzt auch 2025 wieder Maßstäbe als zentrale Plattform für Zukunftstechnologien in der Gesundheitsversorgung und wird ihrem …