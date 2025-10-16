Top-Speaker, Key Opinion Leader und Start-ups zünden den Tech-Turbo Richtung Zukunft

Düsseldorf (ots) - Die MEDICA (https://www.medica.de) in Düsseldorf,

Weltleitmesse für die Gesundheitswirtschaft und Medizintechnikindustrie, setzt

auch 2025 wieder Maßstäbe als zentrale Plattform für Zukunftstechnologien in der

Gesundheitsversorgung und wird ihrem Kampagnenmotto "Meet Health. Future.

People" gerecht. Mit dem neu gestalteten MEDICA INNOVATION FORUM

(https://www.medica.de/mif1) - in dem das bisherige MEDICA HEALTH IT FORUM

aufgeht - rückt eine Bühne in den Fokus, die die gesamte Bandbreite digitaler

Innovationen sichtbar macht. Ob Künstliche Intelligenz, Robotik, Mobile Health

oder Digital Twins: Hier treffen internationale Top-Speaker, Key Opinion Leader,

Influencer und Start-ups aufeinander, um die Trends von morgen vorzudenken und

zu diskutieren. Zusammen mit der Wearable Technologies Show und dem erweiterten

MEDICA START-UP PARK (https://www.medica.de/msup1) entsteht zur Messelaufzeit

(17. - 20. November 2025) in Halle 12 ein pulsierender Hotspot für "Future

Health Tech".



Montag, 17. November: Wearables, Genomik und digitale Zwillinge





