FEV erweitert Portfolio um advanced robotics und bündelt Kompetenzen für nachhaltige und wirtschaftliche Anwendungsfälle (FOTO)

    Aachen (ots) - Der technologische Fortschritt in Künstlicher Intelligenz und
    humanoider Robotik eröffnet neue Potenziale für kommerzielle Anwendungen.
    Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Effizienz, Skalierbarkeit und
    Wirtschaftlichkeit. FEV erweitert sein Portfolio um den Bereich "Advanced
    Robotics" und bietet Unternehmen aus verschiedenen Branchen neue Chancen,
    humanoide Systeme gezielt weiterzuentwickeln, in Produkte zu integrieren und
    Wertschöpfungspotenziale zu nutzen.

    Mit dem neu geschaffenen Angebot bündelt FEV seine Kompetenzen aus
    Fahrzeugentwicklung, Software, KI und strategischer Beratung. Ziel des
    Innovationsführers ist es, Kunden bei zukunftsweisenden Technologien entlang der
    gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen. Das Angebot reicht von
    strategischer Markt- und Technologieberatung über die Entwicklung von
    Geschäftsmodellen und Benchmarking, bis hin zur Entwicklung kostenoptimierter
    Hard- und Software sowie industrieller Integration.

    "Mit 'advanced robotics' schaffen wir eine Verbindung zwischen modernsten
    Robotertechnologien und konkreten Geschäftsanwendungen", sagt Benjamin Knobloch,
    Principal bei FEV Consulting. "Unser ganzheitlicher Ansatz vereint strategische
    Beratung und technische Kompetenz - so begleiten wir unsere Kunden entlang der
    gesamten Wertschöpfungskette."

    Durch verschiedene Studien und Projekte hat FEV tiefgreifende Erfahrungen im
    Umfeld humanoider Roboter gesammelt. Darüber hinaus verfügt FEV über einen
    eigenen humanoiden Roboter, mit dem Anwendungen in der Simulation und Realität
    erprobt werden. "Wir bauen eine umfassende Expertise im Bereich Humanoid Robots
    auf, die direkt in Beratungs- und Implementierungs-projekte unserer Kunden
    einfließt." sagt Dr. Hagen Wegner, Direktor bei FEV Consulting.

    Mit diesem gebündelten Know-how unterstützt FEV unter anderem Hersteller bei der
    Entwicklung humanoider Roboter, aber auch Anwender bei der Implementierung sowie
    Zulieferer beim Eintritt in diese neue Branche.

    Humanoiden Roboter live

    Ein erstes Highlight präsentierte FEV auf dem 34. Aachen Colloquium Sustainable
    Mobility vom 6.-8. Oktober 2025: Dort wurde ein humanoider Roboter als
    Benchmark-Exponat und ein Beispiel für die praxisnahe Umsetzung innovativer
    Robotiklösungen vorgestellt.

    Weitere Informationen unter: http://www.fev-consulting.com/advanced-robotics

    Über FEV

    FEV verschiebt Grenzen.

    FEV ist ein global führender Entwicklungsdienstleister im Automobilsektor und
    Innovationstreiber für unterschiedliche Industriezweige. Professor Franz
    Pischinger legte dafür den Grundstein, indem er seinen akademischen und
    technischen Hintergrund mit seiner Vision für kontinuierlichen Fortschritt
    verband. Das Unternehmen entwickelt seit 1978 technologische und strategische
    Lösungen für die größten Automobilhersteller der Welt sowie Kunden im gesamten
    Transport- und Mobilitätsökosystem.

    Die Welt entwickelt sich kontinuierlich weiter. FEV ebenso.

    Deshalb setzt FEV sein technologisches und strategisches Know-how auch in
    anderen Bereichen ein und transferiert seinen zukunftsorientierten Ansatz in die
    Luft- und Raumfahrt- sowie Energiesektoren. Durch seine Software- und
    Systemkompetenz nimmt das Unternehmen zudem eine Vorreiterrolle ein und macht
    intelligente Lösungen für jedermann erlebbar. FEV bringt hochqualifizierte
    Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Fachgebieten zusammen, um den
    Herausforderungen von heute und von morgen zu begegnen.

    FEV bleibt nicht stehen.

    Auch in Zukunft wird FEV die Grenzen der Innovation verschieben. Mit seinen
    hochqualifizierten 6.100 Mitarbeiter:innen an mehr als 45 Standorten weltweit
    entwickelt FEV Lösungen, die nicht nur die Bedürfnisse von heute, sondern auch
    die von morgen erfüllen. Letztlich bleibt FEV niemals stehen - für eine bessere,
    saubere Zukunft, auf Basis nachhaltiger Mobilität und Energie sowie
    intelligenter Software. Für seine Unternehmenspartner, seine Mitarbeiter:innen
    und die Welt #FeelEVolution

