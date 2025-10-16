FEV erweitert Portfolio um advanced robotics und bündelt Kompetenzen für nachhaltige und wirtschaftliche Anwendungsfälle (FOTO)
Aachen (ots) - Der technologische Fortschritt in Künstlicher Intelligenz und
humanoider Robotik eröffnet neue Potenziale für kommerzielle Anwendungen.
Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Effizienz, Skalierbarkeit und
Wirtschaftlichkeit. FEV erweitert sein Portfolio um den Bereich "Advanced
Robotics" und bietet Unternehmen aus verschiedenen Branchen neue Chancen,
humanoide Systeme gezielt weiterzuentwickeln, in Produkte zu integrieren und
Wertschöpfungspotenziale zu nutzen.
Mit dem neu geschaffenen Angebot bündelt FEV seine Kompetenzen aus
Fahrzeugentwicklung, Software, KI und strategischer Beratung. Ziel des
Innovationsführers ist es, Kunden bei zukunftsweisenden Technologien entlang der
gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen. Das Angebot reicht von
strategischer Markt- und Technologieberatung über die Entwicklung von
Geschäftsmodellen und Benchmarking, bis hin zur Entwicklung kostenoptimierter
Hard- und Software sowie industrieller Integration.
humanoider Robotik eröffnet neue Potenziale für kommerzielle Anwendungen.
Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Effizienz, Skalierbarkeit und
Wirtschaftlichkeit. FEV erweitert sein Portfolio um den Bereich "Advanced
Robotics" und bietet Unternehmen aus verschiedenen Branchen neue Chancen,
humanoide Systeme gezielt weiterzuentwickeln, in Produkte zu integrieren und
Wertschöpfungspotenziale zu nutzen.
Mit dem neu geschaffenen Angebot bündelt FEV seine Kompetenzen aus
Fahrzeugentwicklung, Software, KI und strategischer Beratung. Ziel des
Innovationsführers ist es, Kunden bei zukunftsweisenden Technologien entlang der
gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen. Das Angebot reicht von
strategischer Markt- und Technologieberatung über die Entwicklung von
Geschäftsmodellen und Benchmarking, bis hin zur Entwicklung kostenoptimierter
Hard- und Software sowie industrieller Integration.
"Mit 'advanced robotics' schaffen wir eine Verbindung zwischen modernsten
Robotertechnologien und konkreten Geschäftsanwendungen", sagt Benjamin Knobloch,
Principal bei FEV Consulting. "Unser ganzheitlicher Ansatz vereint strategische
Beratung und technische Kompetenz - so begleiten wir unsere Kunden entlang der
gesamten Wertschöpfungskette."
Durch verschiedene Studien und Projekte hat FEV tiefgreifende Erfahrungen im
Umfeld humanoider Roboter gesammelt. Darüber hinaus verfügt FEV über einen
eigenen humanoiden Roboter, mit dem Anwendungen in der Simulation und Realität
erprobt werden. "Wir bauen eine umfassende Expertise im Bereich Humanoid Robots
auf, die direkt in Beratungs- und Implementierungs-projekte unserer Kunden
einfließt." sagt Dr. Hagen Wegner, Direktor bei FEV Consulting.
Mit diesem gebündelten Know-how unterstützt FEV unter anderem Hersteller bei der
Entwicklung humanoider Roboter, aber auch Anwender bei der Implementierung sowie
Zulieferer beim Eintritt in diese neue Branche.
Humanoiden Roboter live
Ein erstes Highlight präsentierte FEV auf dem 34. Aachen Colloquium Sustainable
Mobility vom 6.-8. Oktober 2025: Dort wurde ein humanoider Roboter als
Benchmark-Exponat und ein Beispiel für die praxisnahe Umsetzung innovativer
Robotiklösungen vorgestellt.
Weitere Informationen unter: http://www.fev-consulting.com/advanced-robotics
Über FEV
FEV verschiebt Grenzen.
FEV ist ein global führender Entwicklungsdienstleister im Automobilsektor und
Innovationstreiber für unterschiedliche Industriezweige. Professor Franz
Pischinger legte dafür den Grundstein, indem er seinen akademischen und
technischen Hintergrund mit seiner Vision für kontinuierlichen Fortschritt
verband. Das Unternehmen entwickelt seit 1978 technologische und strategische
Lösungen für die größten Automobilhersteller der Welt sowie Kunden im gesamten
Transport- und Mobilitätsökosystem.
Die Welt entwickelt sich kontinuierlich weiter. FEV ebenso.
Deshalb setzt FEV sein technologisches und strategisches Know-how auch in
anderen Bereichen ein und transferiert seinen zukunftsorientierten Ansatz in die
Luft- und Raumfahrt- sowie Energiesektoren. Durch seine Software- und
Systemkompetenz nimmt das Unternehmen zudem eine Vorreiterrolle ein und macht
intelligente Lösungen für jedermann erlebbar. FEV bringt hochqualifizierte
Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Fachgebieten zusammen, um den
Herausforderungen von heute und von morgen zu begegnen.
FEV bleibt nicht stehen.
Auch in Zukunft wird FEV die Grenzen der Innovation verschieben. Mit seinen
hochqualifizierten 6.100 Mitarbeiter:innen an mehr als 45 Standorten weltweit
entwickelt FEV Lösungen, die nicht nur die Bedürfnisse von heute, sondern auch
die von morgen erfüllen. Letztlich bleibt FEV niemals stehen - für eine bessere,
saubere Zukunft, auf Basis nachhaltiger Mobilität und Energie sowie
intelligenter Software. Für seine Unternehmenspartner, seine Mitarbeiter:innen
und die Welt #FeelEVolution
Pressekontakt:
Marius Strasdat
T +49 241 5689-6452
mailto:strasdat@fev.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/147479/6138944
OTS: FEV Group
Robotertechnologien und konkreten Geschäftsanwendungen", sagt Benjamin Knobloch,
Principal bei FEV Consulting. "Unser ganzheitlicher Ansatz vereint strategische
Beratung und technische Kompetenz - so begleiten wir unsere Kunden entlang der
gesamten Wertschöpfungskette."
Durch verschiedene Studien und Projekte hat FEV tiefgreifende Erfahrungen im
Umfeld humanoider Roboter gesammelt. Darüber hinaus verfügt FEV über einen
eigenen humanoiden Roboter, mit dem Anwendungen in der Simulation und Realität
erprobt werden. "Wir bauen eine umfassende Expertise im Bereich Humanoid Robots
auf, die direkt in Beratungs- und Implementierungs-projekte unserer Kunden
einfließt." sagt Dr. Hagen Wegner, Direktor bei FEV Consulting.
Mit diesem gebündelten Know-how unterstützt FEV unter anderem Hersteller bei der
Entwicklung humanoider Roboter, aber auch Anwender bei der Implementierung sowie
Zulieferer beim Eintritt in diese neue Branche.
Humanoiden Roboter live
Ein erstes Highlight präsentierte FEV auf dem 34. Aachen Colloquium Sustainable
Mobility vom 6.-8. Oktober 2025: Dort wurde ein humanoider Roboter als
Benchmark-Exponat und ein Beispiel für die praxisnahe Umsetzung innovativer
Robotiklösungen vorgestellt.
Weitere Informationen unter: http://www.fev-consulting.com/advanced-robotics
Über FEV
FEV verschiebt Grenzen.
FEV ist ein global führender Entwicklungsdienstleister im Automobilsektor und
Innovationstreiber für unterschiedliche Industriezweige. Professor Franz
Pischinger legte dafür den Grundstein, indem er seinen akademischen und
technischen Hintergrund mit seiner Vision für kontinuierlichen Fortschritt
verband. Das Unternehmen entwickelt seit 1978 technologische und strategische
Lösungen für die größten Automobilhersteller der Welt sowie Kunden im gesamten
Transport- und Mobilitätsökosystem.
Die Welt entwickelt sich kontinuierlich weiter. FEV ebenso.
Deshalb setzt FEV sein technologisches und strategisches Know-how auch in
anderen Bereichen ein und transferiert seinen zukunftsorientierten Ansatz in die
Luft- und Raumfahrt- sowie Energiesektoren. Durch seine Software- und
Systemkompetenz nimmt das Unternehmen zudem eine Vorreiterrolle ein und macht
intelligente Lösungen für jedermann erlebbar. FEV bringt hochqualifizierte
Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Fachgebieten zusammen, um den
Herausforderungen von heute und von morgen zu begegnen.
FEV bleibt nicht stehen.
Auch in Zukunft wird FEV die Grenzen der Innovation verschieben. Mit seinen
hochqualifizierten 6.100 Mitarbeiter:innen an mehr als 45 Standorten weltweit
entwickelt FEV Lösungen, die nicht nur die Bedürfnisse von heute, sondern auch
die von morgen erfüllen. Letztlich bleibt FEV niemals stehen - für eine bessere,
saubere Zukunft, auf Basis nachhaltiger Mobilität und Energie sowie
intelligenter Software. Für seine Unternehmenspartner, seine Mitarbeiter:innen
und die Welt #FeelEVolution
Pressekontakt:
Marius Strasdat
T +49 241 5689-6452
mailto:strasdat@fev.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/147479/6138944
OTS: FEV Group
Autor folgen