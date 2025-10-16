FEV erweitert Portfolio um advanced robotics und bündelt Kompetenzen für nachhaltige und wirtschaftliche Anwendungsfälle (FOTO)

Aachen (ots) - Der technologische Fortschritt in Künstlicher Intelligenz und

humanoider Robotik eröffnet neue Potenziale für kommerzielle Anwendungen.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Effizienz, Skalierbarkeit und

Wirtschaftlichkeit. FEV erweitert sein Portfolio um den Bereich "Advanced

Robotics" und bietet Unternehmen aus verschiedenen Branchen neue Chancen,

humanoide Systeme gezielt weiterzuentwickeln, in Produkte zu integrieren und

Wertschöpfungspotenziale zu nutzen.



Mit dem neu geschaffenen Angebot bündelt FEV seine Kompetenzen aus

Fahrzeugentwicklung, Software, KI und strategischer Beratung. Ziel des

Innovationsführers ist es, Kunden bei zukunftsweisenden Technologien entlang der

gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen. Das Angebot reicht von

strategischer Markt- und Technologieberatung über die Entwicklung von

Geschäftsmodellen und Benchmarking, bis hin zur Entwicklung kostenoptimierter

Hard- und Software sowie industrieller Integration.





"Mit 'advanced robotics' schaffen wir eine Verbindung zwischen modernsten

Robotertechnologien und konkreten Geschäftsanwendungen", sagt Benjamin Knobloch,

Principal bei FEV Consulting. "Unser ganzheitlicher Ansatz vereint strategische

Beratung und technische Kompetenz - so begleiten wir unsere Kunden entlang der

gesamten Wertschöpfungskette."



Durch verschiedene Studien und Projekte hat FEV tiefgreifende Erfahrungen im

Umfeld humanoider Roboter gesammelt. Darüber hinaus verfügt FEV über einen

eigenen humanoiden Roboter, mit dem Anwendungen in der Simulation und Realität

erprobt werden. "Wir bauen eine umfassende Expertise im Bereich Humanoid Robots

auf, die direkt in Beratungs- und Implementierungs-projekte unserer Kunden

einfließt." sagt Dr. Hagen Wegner, Direktor bei FEV Consulting.



Mit diesem gebündelten Know-how unterstützt FEV unter anderem Hersteller bei der

Entwicklung humanoider Roboter, aber auch Anwender bei der Implementierung sowie

Zulieferer beim Eintritt in diese neue Branche.



Humanoiden Roboter live



Ein erstes Highlight präsentierte FEV auf dem 34. Aachen Colloquium Sustainable

Mobility vom 6.-8. Oktober 2025: Dort wurde ein humanoider Roboter als

Benchmark-Exponat und ein Beispiel für die praxisnahe Umsetzung innovativer

Robotiklösungen vorgestellt.



Weitere Informationen unter: http://www.fev-consulting.com/advanced-robotics



Über FEV



FEV verschiebt Grenzen.



FEV ist ein global führender Entwicklungsdienstleister im Automobilsektor und

Innovationstreiber für unterschiedliche Industriezweige. Professor Franz

Pischinger legte dafür den Grundstein, indem er seinen akademischen und

technischen Hintergrund mit seiner Vision für kontinuierlichen Fortschritt

verband. Das Unternehmen entwickelt seit 1978 technologische und strategische

Lösungen für die größten Automobilhersteller der Welt sowie Kunden im gesamten

Transport- und Mobilitätsökosystem.



Die Welt entwickelt sich kontinuierlich weiter. FEV ebenso.



Deshalb setzt FEV sein technologisches und strategisches Know-how auch in

anderen Bereichen ein und transferiert seinen zukunftsorientierten Ansatz in die

Luft- und Raumfahrt- sowie Energiesektoren. Durch seine Software- und

Systemkompetenz nimmt das Unternehmen zudem eine Vorreiterrolle ein und macht

intelligente Lösungen für jedermann erlebbar. FEV bringt hochqualifizierte

Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Fachgebieten zusammen, um den

Herausforderungen von heute und von morgen zu begegnen.



FEV bleibt nicht stehen.



Auch in Zukunft wird FEV die Grenzen der Innovation verschieben. Mit seinen

hochqualifizierten 6.100 Mitarbeiter:innen an mehr als 45 Standorten weltweit

entwickelt FEV Lösungen, die nicht nur die Bedürfnisse von heute, sondern auch

die von morgen erfüllen. Letztlich bleibt FEV niemals stehen - für eine bessere,

saubere Zukunft, auf Basis nachhaltiger Mobilität und Energie sowie

intelligenter Software. Für seine Unternehmenspartner, seine Mitarbeiter:innen

und die Welt #FeelEVolution



