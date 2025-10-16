DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Airbus auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 209 Euro belassen. Der Flugzeugbau dürfte für einen Umsatzanstieg sorgen, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Segmente Helikopter und Verteidigung sollten dazu beitragen. Der Fokus liege auf dem Auslieferungsziel für Flugzeuge 2025 und der Spirit-Integration./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 204,1EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 209

Kursziel alt: 209

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

