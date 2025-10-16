RBC stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Wachstum des Spirituosenkonzerns aus eigener Kraft habe leicht enttäuscht, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verantwortlich dafür sei die Entwicklung in Amerika und Europa./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:14 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 86,28EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 13:04 Uhr) gehandelt.





