CDN Maverick reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Konzessionsgebiet Nottaway in Quebec ein

Vancouver, BC – 16. Oktober 2025 / IRW-Press / CDN Maverick Capital Corp. („Maverick“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CDN | OTCQB: AXVEF | FWB: 338B) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen gemäß Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) konformen technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report on the Nottaway Property, Quebec, Canada“ (der „technische Bericht“) eingereicht hat. Der Bericht mit Stichtag 1. Oktober 2025 wurde von Clyde McMillan, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101, verfasst.

Der technische Bericht enthält eine aktualisierte geologische Interpretation und fasst die Empfehlungen für ein Explorationsprogramm in mehreren Phasen zusammen, das auf eine vulkanogene Massivsulfid- (VMS), orogene Gold- sowie Lithium-Cäsium-Tantal- (LCT)-Pegmatitmineralisierung auf dem zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Konzessionsgebiet Nottaway in der Opatica Subprovince der Superior Province in Quebec ausgerichtet ist. Der vollständige Bericht ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Webseite des Unternehmens zur Einsicht verfügbar.

Wichtigste Erkenntnisse und Interpretation

Anhand der bisherigen Exploration konnte bestätigt werden, dass das Konzessionsgebiet Nottaway mehrere Anzeichen für ein Mineralisierungsmilieu vom VMS-Typ aufweist. Untermauert wird dies durch Bohrabschnitte massiver Sulfidhorizonte und ausgeprägten unerprobten geophysikalischen Leitern.

Zu den Höhepunkten des Berichts gehören:

- In und im Umfeld des Nottaway Shear Corridor gibt es nach wie vor mehrere unerprobte elektromagnetische (EM) Leiter, was ein bedeutendes unerschlossenes Potenzial für die Auffindung einer Mineralisierung im Zusammenhang mit Massivsulfiden erkennen lässt.

- In historischen Bohrungen wurden massive Pyrrhotin-Pyrit-Zonen mit anomalen Zink-, Blei- und Silberwerten durchteuft, was das Vorkommen sulfidreicher Horizonte bestätigt.

- Bei der erneuten geophysikalischen Interpretation durch Michel Allard (2017) wurden mehrere Maxwell-Platten mit hoher Leitfähigkeit (bis zu 500 S/m) ermittelt, die bislang entweder nicht oder nur unzureichend bebohrt wurden.

- Unerprobte SkyTEM-Anomalien östlich der bekannten Trends bieten nach wie vor Potenzial für die Auffindung von VMS- oder zinkreichen Systemen, ähnlich den Lagerstätten in der Region des Reviers Matagami.

Der Bericht weist auch auf das Vorkommen von Goldanomalien in Geschiebemergel im Nottaway Shear Corridor hin, was das Potenzial für schergebundene orogene Goldsysteme in der Nähe der bekannten Leiter nahelegt.

Empfohlenes Explorationsprogramm

Der technische Bericht beschreibt eine zweiphasige Explorationsstrategie zur Verfeinerung der Zielmodelle, Verbesserung der Erfassung leitfähiger (kupferreicher) Sulfidzonen und Bewertung möglicher nicht leitfähiger (zinkreicher) Systeme.

Phase 1 — Geophysikalische Vermessungen und gezielte Bohrungen

- Borehole TDEM-(BHTDEM)-Vermessungen in allen historischen Bohrlöchern zur Abgrenzung unterirdischer Ziele mit größerer Genauigkeit.

- Gravimetrische Bodenvermessungen anhand von Schleifen zur Bewertung möglicher, nicht leitfähiger, sphaleritreicher Massivsulfidzonen.

- Diamantbohrungen über 2.705 Meter zur Erprobung von leitfähigen Maxwell-Platten-Zielen und dichten, nicht leitfähigen Zielen.

Abbildung 1: Empfehlungen des NI 43-101-konformen Berichts sehen 11 Diamantbohrlöcher über 2.705 m sowie vier (4) 1 km2 abdeckende TDEM-Schleifen an der Oberfläche und eine (1) gravimetrische Bodenvermessung zur Erprobung leitfähiger und nicht leitfähiger Massivsulfidkörper vor.

Phase 2 — Erweiterung und Folgearbeiten

Im NI 43-101-konformen technischen Bericht ist die optimale Abfolge anschließender Vermessungen – einschließlich TDEM-Messungen an der Oberfläche/im Bohrloch, Gravitationsmessungen an der Oberfläche/im Bohrloch sowie IP/Resistivitätsmessungen (3DIP) und hydrogeochemischer HydroExplo-Bohrlochprobenahmen – umrissen. Diese Arbeiten dienen dem Abbau von Risiken in Verbindung mit der Exploration und der Abgrenzung der höffigsten unterirdischen Ziele für weitere Bohrungen. Sollte Phase 1 vielversprechende Ergebnisse liefern, werden Bohrungen zur Erweiterung der mineralisierten Zonen durchgeführt werden.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Clyde McMillan, PGeo (OGQ-Nr. 2193), einem qualifizierten Sachverständigen (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, und Bradley C. Peek, MSc, CPG, Vice-President of Exploration von Maverick, geprüft und genehmigt.

Über CDN Maverick Capital Corp.

Maverick ist ein kanadisches Junior-Rohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Identifizierung und den Ausbau von Mineralprospektionsgebieten in einem frühen Stadium bis zur Entdeckung gerichtet ist. Durch die Anwendung eines Projektgenerierungs-Geschäftsmodells mit einem Schwerpunkt auf Finanzdisziplin und Investitionen, die einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen, bemüht sich Maverick um den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von Projekten mit Lithium- und anderen kritischen Mineral-, Basismetall- und Edelmetallvorkommen in führenden Bergbauregionen in Nord-, Mittel- und Südamerika.

