JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Die Kennziffern des Nahrungsmittelkonzerns seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem lobte sie das erhöhte Sparziel der Schweizer./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:28 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:28 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,96 % und einem Kurs von 88,16EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 13:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

