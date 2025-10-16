    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordea Bank Abp AktievorwärtsNachrichten zu Nordea Bank Abp
    JEFFERIES stuft Nordea auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,60 Euro belassen. Das Quartal sei stark gewesen, schrieb Alexander Demetriou in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die wichtigsten Kennziffern der nordischen Bank hätten die Erwartungen übertroffen. Auch die Prognosen für die Kosten seien besser als erwartet./bek/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:35 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:35 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,99 % und einem Kurs von 14,62EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 13:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Alexander Demetriou
    Analysiertes Unternehmen: Nordea
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 16,60
    Kursziel alt: 16,60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
