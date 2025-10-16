JEFFERIES stuft Sartorius Vorzuege auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 263 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel sei solide gewesen, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dem Markt dürften die erhöhten Vorgaben des Laborzulieferers für die Bioprozess-Sparte gefallen. Das gelte auch für eine Stabilisierung im Geschäft mit Laborinstumenten./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,00 % und einem Kurs von 230,9EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 13:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 263

Kursziel alt: 263

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

