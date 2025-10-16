JEFFERIES stuft Sartorius Vorzuege auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 263 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel sei solide gewesen, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dem Markt dürften die erhöhten Vorgaben des Laborzulieferers für die Bioprozess-Sparte gefallen. Das gelte auch für eine Stabilisierung im Geschäft mit Laborinstumenten./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,00 % und einem Kurs von 230,9EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 13:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 263
Kursziel alt: 263
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 263
Kursziel alt: 263
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte