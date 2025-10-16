So wenig Regen wie seit 52 Jahren nicht

ANKARA (dpa-AFX) - In der Türkei hat es im Schnitt in den vergangenen zwölf Monaten so wenig wie seit Jahrzehnten nicht mehr geregnet. Der durchschnittliche Niederschlag zwischen dem 1. Oktober 2024 und 20. September 2025 sei der niedrigste seit 52 Jahren gewesen, heißt es in einem Bericht des staatlichen türkischen Wetterdienstes von Mittwoch.

Landesweit sei in dem Zeitraum insgesamt 422,5 mm Regen registriert worden. Das liege 26 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. In der im Südosten des Landes gelegenen Provinz Mardin sei im September überhaupt kein Regen gefallen. Die auch bei Touristen beliebte Marmararegion habe zwischen Juli und September eine mäßige bis schwere meteorologische Dürre getroffen.