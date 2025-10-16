    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Stedim Biotech AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
    JEFFERIES stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 229 Euro belassen. Bei der Sartorius-Tochter lägen sowohl der Umsatz als auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) leicht über den Konsensschätzungen, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./bek/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Vane-Tempest
    Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 229
    Kursziel alt: 229
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



