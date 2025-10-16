    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding
    JEFFERIES stuft ASML auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen von 780 auf 795 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des Halbleiterindustrie-Zulieferers signalisierten einen Rückgang des Auftragsbestands und Ausblick für 2026 in etwa auf Vorjahresniveau, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs sei in den vergangenen sechs Wochen um über 40 Prozent gestiegen, ohne dass sich die Konsensprognosen für Umsatz und Gewinn wesentlich geändert hätten. Er geht davon aus, dass die Aktie allein aufgrund der positiven Stimmung im Bereich KI nur begrenztes Aufwärtspotenzial hat./rob/edh/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 882,2EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Janardan Menon
    Analysiertes Unternehmen: ASML
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 795
    Kursziel alt: 780
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


