    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Roche von 313 auf 327 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Pharmakonzern könne von den vielfältigen Wachstumsträgern der Pharmasparte profitieren und damit die Effekte von Biogenerika für die bekannten Krebsantikörper sowie der Gesundheitsreformen in China mehr als neutralisieren, schrieb Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Auswirkungen der US-Zölle sollte Roche mit seinem "schweizerisch zurückhaltenden Ausblick" vorbeugen können./rob/edh/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 305,5EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Elmar Kraus
    Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat den fairen Wert für Roche von 313 auf 327 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Pharmakonzern könne von den vielfältigen Wachstumsträgern der Pharmasparte profitieren und damit die Effekte von Biogenerika …