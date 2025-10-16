DZ BANK stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Roche von 313 auf 327 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Pharmakonzern könne von den vielfältigen Wachstumsträgern der Pharmasparte profitieren und damit die Effekte von Biogenerika für die bekannten Krebsantikörper sowie der Gesundheitsreformen in China mehr als neutralisieren, schrieb Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Auswirkungen der US-Zölle sollte Roche mit seinem "schweizerisch zurückhaltenden Ausblick" vorbeugen können./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 305,5EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Elmar Kraus

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

