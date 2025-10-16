Startet sie erneut durch?

Ein schneller Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt das Wertpapier seit Ende August in einer lebhaften Seitwärtsbewegung, die aufgrund der starken Vorgaben demnächst aber zur Oberseite aufgelöst werden könnte und damit den Weg in Richtung der Allzeithochs aus Anfang dieses Jahres frei machen würde. Gelingt es auch die aktuellen Jahreshochs zu knacken, würde sich ein äußerst attraktives Long-Szenario auf mittelfristiger Basis eröffnen.

Für das laufende Quartal erwartet die Fluggesellschaft aus Chicago nun einen bereinigten Gewinn zwischen 3,00 und 3,50 US-Dollar je Aktie, nachdem United Airlines bereits im abgelaufenen dritten Quartal mit einem bereinigten Gewinn von 2,78 US-Dollar je Aktie die Erwartungen übertroffen hatte. Die durchschnittliche Analystenschätzung liegt für das laufende Geschäftsquartal bei 2,86 US-Dollar. Dabei profitiert die Fluggesellschaft sehr stark von zahlungskräftigen Geschäftskunden und international reisenden Gästen.

Nachfrage soll weiter steigen

Die Aussicht auf noch bessere Geschäfte in der Zukunft könnte die United Airlines-Aktie noch deutlich beflügeln und oberhalb des aktuellen Jahres- und Rekordhochs bei 116,00 US-Dollar ein mittelfristiges Long-Szenario mit einem übergeordneten Ziel bei 140,45 US-Dollar eröffnen und dementsprechend den Grundstein für ein attraktives Investment legen. Aber selbst bis zum aktuellen Jahreshoch ließe sich durch den richtigen Schein eine äußerst attraktive Rendite erzielen, ein passendes Zertifikat wird gleich im Anschluss vorgestellt. Auf der Unterseite sollte das Wertpapier von United nun aber nicht mehr unter die markante Horizontalunterstützung von grob 92,00 US-Dollar zurückfallen, weil dies nämlich eine ungeahnt starke Reaktion auf der Unterseite auslösen könnte. Abschläge auf 87,54 und darunter 84,26 US-Dollar kämen in diesem Fall nicht überraschend.

Fazit: Die Anzeichen auf eine Trendfortsetzung seit April dürften sich angesichts der starken Quartalszahlen verdichten und oberhalb von 116,00 US-Dollar eine Rallyefortsetzung bis auf 140,45 US-Dollar ermöglichen. Dies ermöglicht es, durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM4U55 von dem favorisierten Lauf überdurchschnittlich zu profitieren und hierbei eine Gesamtrendite von 250 Prozent zu erzielen. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 4,26 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 110,00 US-Dollar nicht überschreiten. Im Schein würde sich hieraus ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,63 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen zwingend einplanen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM4U55 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,12 - 1,17 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 90,3255 US-Dollar Basiswert: United Airlines Holdings Inc. KO-Schwelle: 90,3255 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 104,05 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 4,26 Euro Hebel: 7,7 Kurschance: + 250 Prozent Börse Frankfurt

