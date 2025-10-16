    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordea Bank Abp AktievorwärtsNachrichten zu Nordea Bank Abp
    UBS stuft Nordea auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Der Vorsteuergewinn der skandinavischen Großbank habe die Konsensschätzung um 7 Prozent übertroffen, schrieb Johan Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Nächster Kurstreiber könnte der Kapitalmarkttag Anfang November werden./edh/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:20 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:20 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 14,59EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 13:46 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Johan Ekblom
    Analysiertes Unternehmen: Nordea
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


