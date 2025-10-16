BERNSTEIN RESEARCH stuft PERNOD RICARD auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Die Resultate seien noch etwas schlechter gewesen als die ohnehin schon gedrückten Erwartungen, schrieb Trevor Stirling in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Vor allem in den USA und China seien die Geschäfte des Spirituosenherstellers schlecht gelaufen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:38 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 85,70EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 13:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 129
Kursziel alt: 129
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
