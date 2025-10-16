    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPernod Ricard AktievorwärtsNachrichten zu Pernod Ricard
    BERNSTEIN RESEARCH stuft PERNOD RICARD auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Die Resultate seien noch etwas schlechter gewesen als die ohnehin schon gedrückten Erwartungen, schrieb Trevor Stirling in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Vor allem in den USA und China seien die Geschäfte des Spirituosenherstellers schlecht gelaufen./rob/bek/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:38 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:38 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 85,70EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 13:47 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Trevor Stirling
    Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 129
    Kursziel alt: 129
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


