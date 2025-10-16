Cytophage Technologies startet die Kommerzialisierung von OvaPhage in Kanada in Zusammenarbeit mit W.L.T. Distributors

Winnipeg, den 16. Oktober 2025 - Cytophage Technologies („Cytophage“ oder „das Unternehmen“) (TSXV:CYTO / FWB:70G), ein Biotechnologieunternehmen, das innovative Bakteriophagenlösungen für die Gesundheit von Tieren und Menschen entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass sich W.L.T. Distributors Inc. (WLT), ein in Manitoba ansässiges Unternehmen für landwirtschaftliche Futtermittelzutaten, bereit erklärt hat, OvaPhage in ganz Kanada zu vertreiben.

OvaPhage ist ein Bakteriophagenprodukt für Eier, das entwickelt wurde, um die Salmonellenbelastung auf Eierschalen zu reduzieren, die Lebensmittelsicherheit zu verbessern und die Abhängigkeit von aggressiven chemischen Reinigungsmitteln zu verringern.

Diese Ankündigung folgt auf den kürzlich erfolgten Erhalt des Unbedenklichkeitsschreibens (Letter of No Objection, LONO) von Health Canada für den Verkauf von OvaPhage durch Cytophage. Das LONO stellt einen wichtigen Meilenstein für Cytophage dar und markiert eines der ersten kommerziellen Bakteriophagenprodukte dieser Art, das in Kanada zum Verkauf angeboten wird.

„Cytophage freut sich sehr, WLT Distributors für den Vertrieb von OvaPhage in Kanada gewonnen zu haben“, sagte Dr. Steven Theriault, CEO von Cytophage Technologies. „Unsere Stärke liegt in der Entwicklung wissenschaftlich fortschrittlicher Bakteriophagenlösungen. WLT Distributors bringt jahrzehntelange Marktkenntnisse, vertrauensvolle Beziehungen und praktisches Fachwissen mit, um Landwirten bei der Einführung neuartiger Produkte zu helfen, die die Tiergesundheit und Produktionseffizienz verbessern. Es ist eine ideale Partnerschaft. WLT bietet effiziente, kostengünstige Marketing- und Vertriebsdienstleistungen für Agrar- und Futtermittelprodukte und teilt die Vision von Cytophage, die Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit durch Spitzentechnologien zu verbessern.“

Dank der umfangreichen Arbeit in den Cytophage-Laboren und in Zusammenarbeit mit kanadischen Eierproduzenten ist das Unternehmen nun bereit, die Vermarktung und den Vertrieb von OvaPhage voranzutreiben. Während Cytophage die Arbeiten an Verpackung und Kennzeichnung abschließt, hat WLT Early Adopters identifiziert, die bereit sind, dieses neu auf den Markt gebrachte Produkt zu testen.