    BERNSTEIN RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 45 Franken belassen. Auf Konzernebene hätten die Aufträge, der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebita) die Erwartungen übertroffen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele des Technologiekonzerns für das Schlussquartal deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:34 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:34 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 64,36EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 13:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Alasdair Leslie
    Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 45
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



