BERNSTEIN RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 45 Franken belassen. Auf Konzernebene hätten die Aufträge, der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebita) die Erwartungen übertroffen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele des Technologiekonzerns für das Schlussquartal deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:34 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:34 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 64,36EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 13:55 Uhr) gehandelt.