BERNSTEIN RESEARCH stuft Nestle auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Die Kennziffern untermauerten das Szenario einer starken Trendwende zum Besseren, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zusätzliche Kosteneinsparungen des Lebensmittelherstellers infolge eines Beschäftigungsabbaus seien eine positive Überraschung./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,62 % und einem Kurs von 87,88EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 13:55 Uhr) gehandelt.
