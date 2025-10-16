JPMORGAN stuft SALESFORCE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach einer Analystenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Neue längerfristige Zielvorgaben des Software-Entwicklers sprächen gegen die von Pessimisten vorgebrachte These einer anhaltenden Umsatzschwäche, schrieb Mark R Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Buchungen seitens der Kunden beschleunigten sich zudem wieder./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:10 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:10 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,91 % und einem Kurs von 215,2EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Mark R Murphy

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 365

Kursziel alt: 365

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

