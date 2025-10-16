    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce
    JPMORGAN stuft SALESFORCE auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach einer Analystenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Neue längerfristige Zielvorgaben des Software-Entwicklers sprächen gegen die von Pessimisten vorgebrachte These einer anhaltenden Umsatzschwäche, schrieb Mark R Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Buchungen seitens der Kunden beschleunigten sich zudem wieder./rob/bek/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:10 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:10 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Mark R Murphy
    Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 365
    Kursziel alt: 365
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


