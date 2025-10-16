BERENBERG stuft ASML auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML nach Zahlen von 735 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Halbleiterausrüsters hätten die massive Erholung der Aktie untermauert, schrieb Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. ASML befinde sich in einer guten Ausgangslage, um von der erwarteten Nachfrage aus dem Halbleitersegment in den kommenden Jahren zu profitieren./mf/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 16:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 883,9EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 13:55 Uhr) gehandelt.



