Fonterelli SPAC 3: Maffei & Park Your Truck wachsen durch Partnerschaft
Mit neuem Schwung und strategischen Partnerschaften kehrt Park Your Truck GmbH auf den Wachstumspfad zurück.
Foto: adobe.stock.com
- Park Your Truck GmbH, eine Tochtergesellschaft der Maffei GmbH & Co. KGaA, kehrt 2025 auf den Wachstumspfad zurück und erwartet einen Umsatzrekord von 18 bis 19 Millionen Euro.
- Der Umsatz sank 2024 auf 12,2 Millionen Euro, nachdem er 2023 bei 14,5 Millionen Euro lag, aufgrund von Verzögerungen bei neuen Flächenverträgen.
- Das EBIT wird sich 2025 auf 1,5 bis 2,5 Millionen Euro mehr als verdoppeln, im Vergleich zu 0,6 Millionen Euro im Vorjahr.
- Park Your Truck wird ein asset-light-Unternehmen, indem es eigene Ladesäulen an Partner abgibt, was 2025 oder 2026 realisiert werden soll.
- Eine strategische Partnerschaft mit der niederländischen Entent B.V. wurde geschlossen, um den europaweiten Ausbau von Lade- und Parklösungen für E-LKWs voranzutreiben.
- Die Partnerschaft zielt darauf ab, ein modernes Ladenetzwerk mit reservierbaren Stellplätzen für E-LKWs zu schaffen und die Dekarbonisierung im europäischen Transportsektor zu unterstützen.
