    Fonterelli SPAC 3: Maffei & Park Your Truck wachsen durch Partnerschaft

    Mit neuem Schwung und strategischen Partnerschaften kehrt Park Your Truck GmbH auf den Wachstumspfad zurück.

    • Park Your Truck GmbH, eine Tochtergesellschaft der Maffei GmbH & Co. KGaA, kehrt 2025 auf den Wachstumspfad zurück und erwartet einen Umsatzrekord von 18 bis 19 Millionen Euro.
    • Der Umsatz sank 2024 auf 12,2 Millionen Euro, nachdem er 2023 bei 14,5 Millionen Euro lag, aufgrund von Verzögerungen bei neuen Flächenverträgen.
    • Das EBIT wird sich 2025 auf 1,5 bis 2,5 Millionen Euro mehr als verdoppeln, im Vergleich zu 0,6 Millionen Euro im Vorjahr.
    • Park Your Truck wird ein asset-light-Unternehmen, indem es eigene Ladesäulen an Partner abgibt, was 2025 oder 2026 realisiert werden soll.
    • Eine strategische Partnerschaft mit der niederländischen Entent B.V. wurde geschlossen, um den europaweiten Ausbau von Lade- und Parklösungen für E-LKWs voranzutreiben.
    • Die Partnerschaft zielt darauf ab, ein modernes Ladenetzwerk mit reservierbaren Stellplätzen für E-LKWs zu schaffen und die Dekarbonisierung im europäischen Transportsektor zu unterstützen.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
