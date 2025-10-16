Börsen Update Europa - 16.10. - FTSE Athex 20 stark +1,22 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:58) bei 29.934,07 PKT und steigt um +0,76 %. Top-Werte: Sartorius Vz. +8,84 %, Carl Zeiss Meditec +3,32 %, HENSOLDT +2,41 % Flop-Werte: ThyssenKrupp -2,20 %, TUI -2,04 %, TeamViewer -1,64 %

Der DAX steht bei 24.181,67 PKT und gewinnt bisher +0,14 %. Top-Werte: Symrise +2,02 %, Siemens +1,38 %, Mercedes-Benz Group +1,34 % Flop-Werte: Merck -4,79 %, Fresenius -2,07 %, Hannover Rueck -1,85 %

Der TecDAX steht bei 3.684,31 PKT und gewinnt bisher +0,93 %.

Top-Werte: Sartorius Vz. +8,84 %, Draegerwerk +4,71 %, Carl Zeiss Meditec +3,32 %

Flop-Werte: TeamViewer -1,64 %, PNE -1,44 %, Nagarro -1,05 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.629,47 PKT und steigt um +0,59 %.

Top-Werte: Nordea Bank Abp +2,86 %, ASML Holding +2,00 %, Schneider Electric +1,72 %

Flop-Werte: Münchener Rück -1,43 %, Prosus Registered (N) -1,20 %, Deutsche Boerse -1,09 %

Der ATX steht aktuell (13:59:58) bei 4.672,74 PKT und fällt um -0,68 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,55 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,11 %, STRABAG +0,95 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,27 %, voestalpine -1,22 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,02 %

Der SMI bewegt sich bei 12.648,00 PKT und steigt um +1,18 %.

Top-Werte: Nestle +7,48 %, Givaudan +2,23 %, Lonza Group +1,49 %

Flop-Werte: Zurich Insurance Group -2,49 %, Swiss Life Holding -1,60 %, Partners Group Holding -1,48 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.146,55 PKT und steigt um +0,98 %.

Top-Werte: Thales +2,69 %, Societe Generale +2,24 %, Pernod Ricard +1,85 %

Flop-Werte: Euronext -1,06 %, Kering -0,80 %, Edenred Bearer and /or registered shares -0,51 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.743,08 PKT und gewinnt bisher +0,42 %.

Top-Werte: Getinge (B) +3,11 %, Nordea Bank Abp +2,86 %, Assa Abloy Registered (B) +1,62 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,51 %, AstraZeneca -1,13 %, Skanska (B) -0,83 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.990,00 PKT und steigt um +1,22 %.

Top-Werte: Coca-Cola HBC +1,00 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,19 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -0,31 %

Flop-Werte: Viohalco -3,57 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -3,21 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -3,06 %