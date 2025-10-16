Travelers Companies Aktie leidet unter Verkäufen - 16.10.2025

Die Travelers Companies Aktie notiert aktuell bei 218,85€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,40 % nachgegeben, was einem Verlust von -12,50 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Travelers Companies ist ein führender US-Versicherer mit einem breiten Produktportfolio, das Sach-, Haftpflicht-, Auto- und Hausratversicherungen umfasst. Als einer der größten Anbieter in den USA konkurriert Travelers mit Allstate, State Farm und Liberty Mutual. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative Produkte und exzellente Schadensregulierung aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Travelers Companies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,32 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Travelers Companies +0,09 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,22 % geändert.

Travelers Companies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,10 % 1 Monat -1,81 % 3 Monate +7,32 % 1 Jahr +4,36 %

Informationen zur Travelers Companies Aktie

Es gibt 225 Mio. Travelers Companies Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,30 Mrd.EUR wert.

The Travelers Companies, Inc. today reported net income of $1.888 billion, or $8.24 per diluted share, for the quarter ended September 30, 2025, compared to $1.260 billion, or $5.42 per diluted share, in the prior year quarter. Core income in the …

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Travelers Companies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Travelers Companies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Travelers Companies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.