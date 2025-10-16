    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Le fabricant européen de smartphones emporia investit deux millions d'euros dans la mise en oeuvre du label énergétique européen (FOTO)

    Linz, Autriche (ots) - Les consommateurs bénéficient des nouvelles règles
    strictes de l'UE en matière d'homologation des téléphones mobiles

    Le label énergétique européen, déjà bien connu sur les lave-linge et les
    réfrigérateurs, est désormais obligatoire pour les smartphones. Depuis l'été
    2025, les fabricants doivent vérifier, étiqueter et communiquer clairement
    l'efficacité énergétique et la durabilité de leurs appareils afin de pouvoir les
    vendre au sein de l'Union européenne.

    " Ce fut un défi sans précédent ", déclare Eveline Pupeter, propriétaire et
    directrice générale du spécialiste européen des smartphones emporia. "
    L'ensemble du processus nous a coûté environ deux millions d'euros, ce qui
    représente un investissement considérable pour une entreprise autrichienne de
    taille moyenne. "

    Outre l'efficacité énergétique, le nouveau label européen évalue également la
    durabilité et la réparabilité d'un produit, classant chaque appareil de A
    (excellent) à G (mauvais). Chaque label comporte un code QR renvoyant
    directement à une base de données contenant toutes les informations sur le
    produit.

    Malgré le travail considérable que cela a représenté en termes de développement
    logiciel, d'ingénierie matérielle et de gestion des produits, Mme Pupeter estime
    que cette initiative est une avancée positive :

    " Nous considérons cela comme un investissement dans l'avenir, qui nous permet
    de renforcer notre position en tant que fabricant européen et de concurrencer
    équitablement les producteurs asiatiques et américains. "

    Une transparence qui profite aux consommateurs

    La nouvelle étiquette fournit aux consommateurs des informations claires et
    comparables en un coup d'oeil, par exemple le nombre de cycles de charge qu'une
    batterie peut supporter, la facilité avec laquelle un smartphone peut être
    réparé et sa résistance à l'eau et à la poussière.

    Pour plus d'informations et de comparaisons, consultez la base de données
    officielle des produits de l'UE : https://eprel.ec.europa.eu

    Contact:

    Walter Deil, porte-parole de l'entreprise, +43 670 7010 322,
    walter.deil@emporiamobile.com

    Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/106450/6139025
    OTS: emporia Telecom GmbH & Co. KG




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Le fabricant européen de smartphones emporia investit deux millions d'euros dans la mise en oeuvre du label énergétique européen (FOTO) Les consommateurs bénéficient des nouvelles règles strictes de l'UE en matière d'homologation des téléphones mobiles Le label énergétique européen, déjà bien connu sur les lave-linge et les réfrigérateurs, est désormais obligatoire pour les …