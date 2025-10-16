Le fabricant européen de smartphones emporia investit deux millions d'euros dans la mise en oeuvre du label énergétique européen (FOTO)

Linz, Autriche (ots) - Les consommateurs bénéficient des nouvelles règles

strictes de l'UE en matière d'homologation des téléphones mobiles



Le label énergétique européen, déjà bien connu sur les lave-linge et les

réfrigérateurs, est désormais obligatoire pour les smartphones. Depuis l'été

2025, les fabricants doivent vérifier, étiqueter et communiquer clairement

l'efficacité énergétique et la durabilité de leurs appareils afin de pouvoir les

vendre au sein de l'Union européenne.





" Ce fut un défi sans précédent ", déclare Eveline Pupeter, propriétaire et

directrice générale du spécialiste européen des smartphones emporia. "

L'ensemble du processus nous a coûté environ deux millions d'euros, ce qui

représente un investissement considérable pour une entreprise autrichienne de

taille moyenne. "



Outre l'efficacité énergétique, le nouveau label européen évalue également la

durabilité et la réparabilité d'un produit, classant chaque appareil de A

(excellent) à G (mauvais). Chaque label comporte un code QR renvoyant

directement à une base de données contenant toutes les informations sur le

produit.



Malgré le travail considérable que cela a représenté en termes de développement

logiciel, d'ingénierie matérielle et de gestion des produits, Mme Pupeter estime

que cette initiative est une avancée positive :



" Nous considérons cela comme un investissement dans l'avenir, qui nous permet

de renforcer notre position en tant que fabricant européen et de concurrencer

équitablement les producteurs asiatiques et américains. "



Une transparence qui profite aux consommateurs



La nouvelle étiquette fournit aux consommateurs des informations claires et

comparables en un coup d'oeil, par exemple le nombre de cycles de charge qu'une

batterie peut supporter, la facilité avec laquelle un smartphone peut être

réparé et sa résistance à l'eau et à la poussière.



Pour plus d'informations et de comparaisons, consultez la base de données

officielle des produits de l'UE : https://eprel.ec.europa.eu



Contact:



Walter Deil, porte-parole de l'entreprise, +43 670 7010 322,

walter.deil@emporiamobile.com



Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/106450/6139025

OTS: emporia Telecom GmbH & Co. KG







