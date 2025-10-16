Le fabricant européen de smartphones emporia investit deux millions d'euros dans la mise en oeuvre du label énergétique européen (FOTO)
Linz, Autriche (ots) - Les consommateurs bénéficient des nouvelles règles
strictes de l'UE en matière d'homologation des téléphones mobiles
Le label énergétique européen, déjà bien connu sur les lave-linge et les
réfrigérateurs, est désormais obligatoire pour les smartphones. Depuis l'été
2025, les fabricants doivent vérifier, étiqueter et communiquer clairement
l'efficacité énergétique et la durabilité de leurs appareils afin de pouvoir les
vendre au sein de l'Union européenne.
" Ce fut un défi sans précédent ", déclare Eveline Pupeter, propriétaire et
directrice générale du spécialiste européen des smartphones emporia. "
L'ensemble du processus nous a coûté environ deux millions d'euros, ce qui
représente un investissement considérable pour une entreprise autrichienne de
taille moyenne. "
Outre l'efficacité énergétique, le nouveau label européen évalue également la
durabilité et la réparabilité d'un produit, classant chaque appareil de A
(excellent) à G (mauvais). Chaque label comporte un code QR renvoyant
directement à une base de données contenant toutes les informations sur le
produit.
Malgré le travail considérable que cela a représenté en termes de développement
logiciel, d'ingénierie matérielle et de gestion des produits, Mme Pupeter estime
que cette initiative est une avancée positive :
" Nous considérons cela comme un investissement dans l'avenir, qui nous permet
de renforcer notre position en tant que fabricant européen et de concurrencer
équitablement les producteurs asiatiques et américains. "
Une transparence qui profite aux consommateurs
La nouvelle étiquette fournit aux consommateurs des informations claires et
comparables en un coup d'oeil, par exemple le nombre de cycles de charge qu'une
batterie peut supporter, la facilité avec laquelle un smartphone peut être
réparé et sa résistance à l'eau et à la poussière.
Pour plus d'informations et de comparaisons, consultez la base de données
officielle des produits de l'UE : https://eprel.ec.europa.eu
Contact:
Walter Deil, porte-parole de l'entreprise, +43 670 7010 322,
walter.deil@emporiamobile.com
Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/106450/6139025
OTS: emporia Telecom GmbH & Co. KG
