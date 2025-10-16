Drei von zehn Deutschen kennen ihre monatlichen Kosten für Versicherungen nicht

Berlin, Deutschland (ots) -- Fast die Hälfte der Befragten besitzt mindestens fünf Versicherungen, jederFünfte kennt die genaue Zahl nicht.- Transparenzlücke: Drei von zehn haben keinen Überblick über ihre monatlichenPrämienzahlungen.- SEPA-Lastschrift ist die am häufigsten genutzte Zahlungsart, gleichzeitigzeigt die repräsentative Umfrage von Adyen den Wunsch nach weiteren Optionenwie Rechnung, PayPal oder Sofortüberweisung.Deutschland ist gut versichert, doch nur wenige haben den Überblick, wie einerepräsentative Umfrage von Adyen (https://www.adyen.com/de_DE) , der bevorzugtenFinanztechnologie-Plattform führender Unternehmen, zeigt. Fast die Hälfte derBevölkerung besitzt fünf oder mehr Versicherungen - und das neben dengesetzlichen Pflichtversicherungen wie Renten- und Krankenversicherungen.Allerdings wissen viele nicht, wie hoch ihre monatlichen Ausgaben tatsächlichsind. Die Umfrage zeigt: bei hoher Versicherungsdichte fällt es vielen schwer,das eigene Portfolio vollständig zu überblicken. Gleichzeitig wünschen sichVersicherungsnehmer mehr Flexibilität bei den Zahlungsmöglichkeiten. Adyenunterstützt Versicherer dabei, Zahlungen einfacher, digitaler und schneller zugestalten: etwa im Schadensfall durch Echtzeitauszahlungen oder über digitaleZahlungslinks und virtuelle Karten, die eine schnelle, sichere Überweisungdirekt auf das Konto der Versicherungsnehmer ermöglichen.Versicherungsdichte hoch - durch alle GenerationenVersicherungen sind in allen Altersgruppen verbreitet. Selbst bei jungenErwachsenen zwischen 18 und 29 Jahren besitzen 52 Prozent mindestens fünfPolicen. Männer schließen tendenziell mehr Versicherungen ab: 23,8 Prozentbesitzen über sieben Policen, bei Frauen sind es 13,6 Prozent. Die hoheVersicherungsdichte zeigt nicht nur ein großes Marktvolumen, sondern auch eineVielzahl an Interaktionen zwischen Kunden und Versicherern - Abläufe, die sichan vielen Stellen, etwa beim Abschluss oder bei Zahlungen, noch vereinfachenlassen.Prämien im Blick: 30- bis 39-Jährige sowie Selbstständige zahlen SpitzenbeträgeDrei von zehn Befragten haben keinen Überblick über die Höhe ihrer monatlichenPrämienzahlungen. Ein Grund dafür dürfte sein, dass Versicherungsprämien meistautomatisch eingezogen werden - oft quartalsweise oder jährlich.Die meisten Befragten geben monatlich zwischen 101 und 200 Euro fürVersicherungen aus, 17,9 Prozent liegen in diesem Bereich, gefolgt von 14Prozent, die zwischen 51 und 100 Euro zahlen. Männer investieren deutlich höhereBeträge: 10,5 Prozent zahlen mehr als 500 Euro im Monat, fast doppelt so vielewie Frauen, bei denen das nur auf 5,7 Prozent zutrifft. Besonders hoch sind die