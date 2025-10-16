JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 244,80 Euro belassen. Glynis Johnson befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den Veränderungen der Konsensschätzungen von Baustoffunternehmen, um Parallelen bei den Gewinnerwartungen und der lokalen Branchendynamik zu erfassen./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 10:33 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 192,8EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.



