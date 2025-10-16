JPMORGAN stuft NEMETSCHEK AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft dürfte im Vergleich zum Vorquartal nachgelassen haben, schrieb Joseph George in einem Ausblick am Donnerstag. Angesichts des zuletzt gesunkenen Aktienkurses lägen die Messlatten für den Software-Entwickler aber niedriger./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 105,8EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 13:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Joseph George
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Joseph George
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte