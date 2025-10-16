    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTravelers Companies AktievorwärtsNachrichten zu Travelers Companies
    Versicherer Travelers profitiert von weniger Katastrophenschäden

    Für Sie zusammengefasst
    • Geringe Katastrophenschäden steigern Gewinn auf 1,9 Mrd.
    • Travelers-Aktie fiel trotz Gewinnsprung um 5 Prozent.
    • Nettoprämien stiegen um 1%, Umsatz um 5% gewachsen.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Geringe Katastrophenschäden haben dem US-Schadenversicherer Travelers im Sommer einen überraschend hohen Gewinnsprung beschert. Mit knapp 1,9 Milliarden US-Dollar (1,6 Mrd Euro) lag der Überschuss des dritten Quartals anderthalb Mal so hoch wie ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Zwar musste Travelers gut 400 Millionen Dollar für Katastrophenschäden ausgeben. Ein Jahr zuvor hatte die Summe jedoch mehr als doppelt so hoch gelegen. Für die Aktie des Konzerns ging es zunächst dennoch abwärts.

    Im vorbörslichen US-Handel verlor das Papier am Donnerstag rund fünf Prozent an Wert. Schon in den vergangenen Wochen war der Kurs merklich gesunken. Im regulären Handel stand seit dem Jahreswechsel bis Mittwochabend noch ein Kursgewinn von rund zwölf Prozent zu Buche.

    Im dritten Quartal schlugen bei Travelers vor allem Zerstörungen durch Wind und Hagelstürme in mehreren US-Bundesstaaten teuer zu Buche. Analysten hatten im Schnitt mit Katastrophenschäden von mehr als 600 Millionen Dollar gerechnet - und daher einen schwächeren Gewinnanstieg vorausgesagt.

    Tatsächlich steigerte Travelers die Nettoprämieneinnahmen im Jahresvergleich um ein Prozent auf rund 11,5 Milliarden Dollar. Der gesamte Umsatz legte um fünf Prozent auf 12,5 Milliarden Dollar zu. Schäden, Verwaltung und Vertrieb zehrten mit 87,3 Prozent fast 6 Prozentpunkte weniger auf als im Vorjahreszeitraum, sodass Travelers einen größeren Teil der Prämien als Gewinn verbuchen konnte./stw/err/stk

    ISIN:US89417E1091WKN:A0MLX4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Travelers Companies Aktie

    Die Travelers Companies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,36 % und einem Kurs von 219 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 13:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Travelers Companies Aktie um -4,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Travelers Companies bezifferte sich zuletzt auf 49,30 Mrd..

    Travelers Companies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3333. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.






    RSS-Feed abonnieren

