Versicherer Travelers profitiert von weniger Katastrophenschäden

NEW YORK (dpa-AFX) - Geringe Katastrophenschäden haben dem US-Schadenversicherer Travelers im Sommer einen überraschend hohen Gewinnsprung beschert. Mit knapp 1,9 Milliarden US-Dollar (1,6 Mrd Euro) lag der Überschuss des dritten Quartals anderthalb Mal so hoch wie ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Zwar musste Travelers gut 400 Millionen Dollar für Katastrophenschäden ausgeben. Ein Jahr zuvor hatte die Summe jedoch mehr als doppelt so hoch gelegen. Für die Aktie des Konzerns ging es zunächst dennoch abwärts.

Im vorbörslichen US-Handel verlor das Papier am Donnerstag rund fünf Prozent an Wert. Schon in den vergangenen Wochen war der Kurs merklich gesunken. Im regulären Handel stand seit dem Jahreswechsel bis Mittwochabend noch ein Kursgewinn von rund zwölf Prozent zu Buche.