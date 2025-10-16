Stefan Ganzke über zielführende ASA-Praxis und die Erfolgsgeheimnisse der Wandelwerker (FOTO)

Wuppertal (ots) - Viele Arbeitsschutzausschüsse bleiben hinter ihren

Möglichkeiten: kaum Dialog, keine klare Zielsetzung, wenig Wirkung. Während

Fachkräfte für Arbeitssicherheit präsentieren, fehlt es an aktivem Austausch. So

kommt die Sicherheitskultur kaum voran. Wie kann der ASA wieder echten Mehrwert

schaffen?



Mangelnde Klarheit, fehlende Interaktion und geringe Wirksamkeit prägen oft den

Arbeitsalltag im ASA mit erheblichen Risiken für Unternehmen. Ohne gemeinsames

Verständnis verliert der Ausschuss seine Effizienz, wichtige Maßnahmen bleiben

unbesprochen. Das führt dazu, dass Probleme nicht erkannt und Chancen zur

Verbesserung ungenutzt bleiben. Dabei ist ein gut funktionierender ASA

entscheidend, um den Arbeitsschutz nachhaltig im Unternehmen zu verankern. "Zu

häufig laufen Sitzungen im Popcorn-Modus ab: Einzelne melden sich kurz, echte

Diskussionen fehlen", erklärt Stefan Ganzke, Sicherheitsingenieur und Mitgründer

der WandelWerker Consulting GmbH.







Erwartungen, strukturierte Abläufe und echte Beteiligung festlegen, kann der

Arbeitsschutzausschuss als nachhaltige Säule für Arbeitssicherheit wirken. "Das

Fundament für einen wirksamen ASA ist ein gemeinsames Commitment aller

Teilnehmenden, flankiert von frühzeitiger Vorbereitung und abgestimmten

Prozessen. Nur dann gelingen Nachhaltigkeit und Innovationskraft im

Arbeitsschutz", betont Stefan Ganzke. Schon über 200 Unternehmen beweisen, wie

Arbeitsschutz mit den Wandelwerker-Methoden wirksamer werden kann und

Unfallzahlen nachhaltig nachlassen.



Wenn Beteiligung zum Fremdwort wird: Die Realität im Arbeitsschutzausschuss



Leidenschaftliche Diskussionen oder konstruktiver Austausch sind im

Arbeitsschutzausschuss (ASA) vieler Unternehmen selten Realität. Stattdessen

erleben Fachkräfte für Arbeitssicherheit oft dasselbe Bild: verspätete oder

fehlende Führungskräfte, passive Teilnehmende und wenig echte Beteiligung. "Die

Präsentation wichtiger Kennzahlen wird zur Einbahnstraße: Entscheidungsträger

lassen sich berieseln, statt ihre Rolle aktiv wahrzunehmen," beschreibt Stefan

Ganzke, Sicherheitsingenieur und Mitgründer der WandelWerker Consulting GmbH.

Spätestens wenn Unfallzahlen steigen oder gesetzliche Anforderungen verschärft

werden, wird deutlich, wie wenig der ASA zur aktiven Prävention beiträgt. Die

Folgen: ausbleibende Maßnahmen, ineffiziente Nutzung der Zeit und eine

stagnierende Sicherheitskultur. Selbst in formal korrekt durchgeführten

Sitzungen fehlt oft der Mehrwert, wenn Inhalte, Rollen und Erwartungen ungeklärt

bleiben. "Ohne gemeinsame Zielsetzung steht der ASA vor einem Berg offener





