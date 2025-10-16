    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Flying Health erweitert Führungsteam um Dr. Philipp Freitag (FOTO)

    Baierbrunn (ots) - Flying Health stellt die Weichen für die Zukunft: Mit Dr.
    Philipp Freitag holt das Berliner Unternehmen einen erfahrenen Strategen der
    digitalen Gesundheitswirtschaft in die Führungsspitze. Gemeinsam mit Darius
    Niroumand und Falk H. Miekley soll er das Ökosystem weiter ausbauen und die
    Innovationskraft im Gesundheitswesen stärken.

    Das Gesundheitswesen steht vor tiefgreifendem Wandel - neue Technologien,
    veränderte Versorgungsstrukturen und steigender Innovationsdruck fordern frische
    Antworten. Flying Health stellt sich dieser Dynamik und verstärkt seine Führung:
    Seit Oktober gehört Dr. Philipp Freitag zur Geschäftsführung, gemeinsam mit
    Darius Niroumand und Falk H. Miekley .

    Mit seiner Erfahrung in der strategischen Beratung und in digitalen
    Gesundheitsunternehmen wird Philipp Freitag die nächste Entwicklungsphase von
    Flying Health mitgestalten. Ziel ist es, das Unternehmen als führendes Ökosystem
    und zentralen Ansprechpartner der Branche weiter zu etablieren - im engen
    Schulterschluss mit Partnern und der Wort & Bild Verlagsgruppe.

    Dr. Philipp Freitag war zuletzt Chief Commercial Officer beim
    E-Mental-Health-Anbieter Selfapy. Zu seinem Wechsel sagt er: "Die
    Herausforderungen im Gesundheitswesen werden komplexer. Es braucht Innovation
    und vernetzte Wertschöpfung, um neue Ansätze in die Versorgungsrealität zu
    bringen. Genau hier setzt Flying Health an. Gemeinsam mit starken
    Gesellschaftern wollen wir das Ökosystem stärken und das Beratungsgeschäft
    gezielt skalieren - für eine nachhaltige digitale Gesundheitsversorgung."

    Andreas Arntzen , Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild
    Verlagsgruppe, betont: "Mit Philipp Freitag gewinnen wir einen Partner mit
    strategischem Weitblick und Umsetzungskraft. Seine Erfahrung in der digitalen
    Gesundheitslandschaft und sein Gespür für Zukunftstrends stärken die Position
    von Flying Health weiter und gestalten die Zusammenarbeit in der Gruppe noch
    enger und wirkungsvoller."

    Flying Health dankt Dr. Lilia Kotchoubey, die aus der Geschäftsführung
    ausscheidet, herzlich für ihren Einsatz und ihre Verdienste um die erfolgreiche
    Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren.

    Über die Flying Health GmbH ( https://www.flyinghealth.com/de/ )

    Die Flying Health GmbH verfolgt die Vision einer zukunftsfähigen
    Gesundheitsversorgung in Deutschland und Europa. Als Ökosystem baut das
    Unternehmen Brücken zwischen Startups, Gesundheitswirtschaft und relevanten
    Stakeholdern, die Branchenführer und Unternehmer:innen zu Vorreitern werden
    lassen. Flying Health verbindet ausgeprägte Beratungskompetenz mit
    zukunftsorientierter Trendforschung, die es den Partnern ermöglicht, die Lücke
    zwischen Gesundheitsversorgung und technologischem Fortschritt zu schließen.
    Gemeinsam werden innovative Strategien, Geschäftsmodelle und Netzwerke
    entwickelt, welche die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten.

    Über die Wort & Bild Verlagsgruppe ( https://www.wortundbildverlag.de/ )

    Die Wort & Bild Verlagsgruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der
    führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Ihre Marken stehen für
    hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus und große
    Beliebtheit bei der Leserschaft. Als Partner der Apotheken stehen der hohe
    gesundheitliche Nutzen und die kompetente Beratung in der Apotheke stets im
    Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Zeitschriften Apotheken
    Umschau, Apotheken Umschau ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber,
    Ärztlicher Ratgeber, medizini und HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcasts (
    http://gesundheit-hoeren.de ) und Videoformate erläutern wichtige
    Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu
    Gesundheits- und Ernährungsthemen. Mit seinen Print- und Online-Medien erreicht
    der Verlag monatlich über 24 Millionen Leser:innen und Nutzer:innen.

    Pressekontakt:

    Katharina Neff-Neudert, Senior PR-Managerin
    Mobil: +49 151 538 500 31
    Annalena Plereiter, Junior PR-Managerin
    Tel.: +49 162 714 5329
    E-Mail: mailto:presse@wubv.de
    http://www.wortundbildverlag.de
    http://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52139/6139044
    OTS: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Flying Health erweitert Führungsteam um Dr. Philipp Freitag (FOTO) Flying Health stellt die Weichen für die Zukunft: Mit Dr. Philipp Freitag holt das Berliner Unternehmen einen erfahrenen Strategen der digitalen Gesundheitswirtschaft in die Führungsspitze. Gemeinsam mit Darius Niroumand und Falk H. Miekley soll er …