Flying Health erweitert Führungsteam um Dr. Philipp Freitag (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Flying Health stellt die Weichen für die Zukunft: Mit Dr.

Philipp Freitag holt das Berliner Unternehmen einen erfahrenen Strategen der

digitalen Gesundheitswirtschaft in die Führungsspitze. Gemeinsam mit Darius

Niroumand und Falk H. Miekley soll er das Ökosystem weiter ausbauen und die

Innovationskraft im Gesundheitswesen stärken.



Das Gesundheitswesen steht vor tiefgreifendem Wandel - neue Technologien,

veränderte Versorgungsstrukturen und steigender Innovationsdruck fordern frische

Antworten. Flying Health stellt sich dieser Dynamik und verstärkt seine Führung:

Seit Oktober gehört Dr. Philipp Freitag zur Geschäftsführung, gemeinsam mit

Darius Niroumand und Falk H. Miekley .





Mit seiner Erfahrung in der strategischen Beratung und in digitalen

Gesundheitsunternehmen wird Philipp Freitag die nächste Entwicklungsphase von

Flying Health mitgestalten. Ziel ist es, das Unternehmen als führendes Ökosystem

und zentralen Ansprechpartner der Branche weiter zu etablieren - im engen

Schulterschluss mit Partnern und der Wort & Bild Verlagsgruppe.



Dr. Philipp Freitag war zuletzt Chief Commercial Officer beim

E-Mental-Health-Anbieter Selfapy. Zu seinem Wechsel sagt er: "Die

Herausforderungen im Gesundheitswesen werden komplexer. Es braucht Innovation

und vernetzte Wertschöpfung, um neue Ansätze in die Versorgungsrealität zu

bringen. Genau hier setzt Flying Health an. Gemeinsam mit starken

Gesellschaftern wollen wir das Ökosystem stärken und das Beratungsgeschäft

gezielt skalieren - für eine nachhaltige digitale Gesundheitsversorgung."



Andreas Arntzen , Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild

Verlagsgruppe, betont: "Mit Philipp Freitag gewinnen wir einen Partner mit

strategischem Weitblick und Umsetzungskraft. Seine Erfahrung in der digitalen

Gesundheitslandschaft und sein Gespür für Zukunftstrends stärken die Position

von Flying Health weiter und gestalten die Zusammenarbeit in der Gruppe noch

enger und wirkungsvoller."



Flying Health dankt Dr. Lilia Kotchoubey, die aus der Geschäftsführung

ausscheidet, herzlich für ihren Einsatz und ihre Verdienste um die erfolgreiche

Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren.



Über die Flying Health GmbH ( https://www.flyinghealth.com/de/ )



Die Flying Health GmbH verfolgt die Vision einer zukunftsfähigen

Gesundheitsversorgung in Deutschland und Europa. Als Ökosystem baut das

Unternehmen Brücken zwischen Startups, Gesundheitswirtschaft und relevanten

Stakeholdern, die Branchenführer und Unternehmer:innen zu Vorreitern werden

lassen. Flying Health verbindet ausgeprägte Beratungskompetenz mit

zukunftsorientierter Trendforschung, die es den Partnern ermöglicht, die Lücke

zwischen Gesundheitsversorgung und technologischem Fortschritt zu schließen.

Gemeinsam werden innovative Strategien, Geschäftsmodelle und Netzwerke

entwickelt, welche die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten.



Über die Wort & Bild Verlagsgruppe ( https://www.wortundbildverlag.de/ )



Die Wort & Bild Verlagsgruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der

führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Ihre Marken stehen für

hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus und große

Beliebtheit bei der Leserschaft. Als Partner der Apotheken stehen der hohe

gesundheitliche Nutzen und die kompetente Beratung in der Apotheke stets im

Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Zeitschriften Apotheken

Umschau, Apotheken Umschau ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber,

Ärztlicher Ratgeber, medizini und HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcasts (

http://gesundheit-hoeren.de ) und Videoformate erläutern wichtige

Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu

Gesundheits- und Ernährungsthemen. Mit seinen Print- und Online-Medien erreicht

der Verlag monatlich über 24 Millionen Leser:innen und Nutzer:innen.



