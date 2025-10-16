Flying Health erweitert Führungsteam um Dr. Philipp Freitag (FOTO)
Baierbrunn (ots) - Flying Health stellt die Weichen für die Zukunft: Mit Dr.
Philipp Freitag holt das Berliner Unternehmen einen erfahrenen Strategen der
digitalen Gesundheitswirtschaft in die Führungsspitze. Gemeinsam mit Darius
Niroumand und Falk H. Miekley soll er das Ökosystem weiter ausbauen und die
Innovationskraft im Gesundheitswesen stärken.
Das Gesundheitswesen steht vor tiefgreifendem Wandel - neue Technologien,
veränderte Versorgungsstrukturen und steigender Innovationsdruck fordern frische
Antworten. Flying Health stellt sich dieser Dynamik und verstärkt seine Führung:
Seit Oktober gehört Dr. Philipp Freitag zur Geschäftsführung, gemeinsam mit
Darius Niroumand und Falk H. Miekley .
Philipp Freitag holt das Berliner Unternehmen einen erfahrenen Strategen der
digitalen Gesundheitswirtschaft in die Führungsspitze. Gemeinsam mit Darius
Niroumand und Falk H. Miekley soll er das Ökosystem weiter ausbauen und die
Innovationskraft im Gesundheitswesen stärken.
Das Gesundheitswesen steht vor tiefgreifendem Wandel - neue Technologien,
veränderte Versorgungsstrukturen und steigender Innovationsdruck fordern frische
Antworten. Flying Health stellt sich dieser Dynamik und verstärkt seine Führung:
Seit Oktober gehört Dr. Philipp Freitag zur Geschäftsführung, gemeinsam mit
Darius Niroumand und Falk H. Miekley .
Mit seiner Erfahrung in der strategischen Beratung und in digitalen
Gesundheitsunternehmen wird Philipp Freitag die nächste Entwicklungsphase von
Flying Health mitgestalten. Ziel ist es, das Unternehmen als führendes Ökosystem
und zentralen Ansprechpartner der Branche weiter zu etablieren - im engen
Schulterschluss mit Partnern und der Wort & Bild Verlagsgruppe.
Dr. Philipp Freitag war zuletzt Chief Commercial Officer beim
E-Mental-Health-Anbieter Selfapy. Zu seinem Wechsel sagt er: "Die
Herausforderungen im Gesundheitswesen werden komplexer. Es braucht Innovation
und vernetzte Wertschöpfung, um neue Ansätze in die Versorgungsrealität zu
bringen. Genau hier setzt Flying Health an. Gemeinsam mit starken
Gesellschaftern wollen wir das Ökosystem stärken und das Beratungsgeschäft
gezielt skalieren - für eine nachhaltige digitale Gesundheitsversorgung."
Andreas Arntzen , Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild
Verlagsgruppe, betont: "Mit Philipp Freitag gewinnen wir einen Partner mit
strategischem Weitblick und Umsetzungskraft. Seine Erfahrung in der digitalen
Gesundheitslandschaft und sein Gespür für Zukunftstrends stärken die Position
von Flying Health weiter und gestalten die Zusammenarbeit in der Gruppe noch
enger und wirkungsvoller."
Flying Health dankt Dr. Lilia Kotchoubey, die aus der Geschäftsführung
ausscheidet, herzlich für ihren Einsatz und ihre Verdienste um die erfolgreiche
Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren.
Über die Flying Health GmbH ( https://www.flyinghealth.com/de/ )
Die Flying Health GmbH verfolgt die Vision einer zukunftsfähigen
Gesundheitsversorgung in Deutschland und Europa. Als Ökosystem baut das
Unternehmen Brücken zwischen Startups, Gesundheitswirtschaft und relevanten
Stakeholdern, die Branchenführer und Unternehmer:innen zu Vorreitern werden
lassen. Flying Health verbindet ausgeprägte Beratungskompetenz mit
zukunftsorientierter Trendforschung, die es den Partnern ermöglicht, die Lücke
zwischen Gesundheitsversorgung und technologischem Fortschritt zu schließen.
Gemeinsam werden innovative Strategien, Geschäftsmodelle und Netzwerke
entwickelt, welche die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten.
Über die Wort & Bild Verlagsgruppe ( https://www.wortundbildverlag.de/ )
Die Wort & Bild Verlagsgruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der
führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Ihre Marken stehen für
hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus und große
Beliebtheit bei der Leserschaft. Als Partner der Apotheken stehen der hohe
gesundheitliche Nutzen und die kompetente Beratung in der Apotheke stets im
Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Zeitschriften Apotheken
Umschau, Apotheken Umschau ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber,
Ärztlicher Ratgeber, medizini und HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcasts (
http://gesundheit-hoeren.de ) und Videoformate erläutern wichtige
Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu
Gesundheits- und Ernährungsthemen. Mit seinen Print- und Online-Medien erreicht
der Verlag monatlich über 24 Millionen Leser:innen und Nutzer:innen.
Pressekontakt:
Katharina Neff-Neudert, Senior PR-Managerin
Mobil: +49 151 538 500 31
Annalena Plereiter, Junior PR-Managerin
Tel.: +49 162 714 5329
E-Mail: mailto:presse@wubv.de
http://www.wortundbildverlag.de
http://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52139/6139044
OTS: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen
Gesundheitsunternehmen wird Philipp Freitag die nächste Entwicklungsphase von
Flying Health mitgestalten. Ziel ist es, das Unternehmen als führendes Ökosystem
und zentralen Ansprechpartner der Branche weiter zu etablieren - im engen
Schulterschluss mit Partnern und der Wort & Bild Verlagsgruppe.
Dr. Philipp Freitag war zuletzt Chief Commercial Officer beim
E-Mental-Health-Anbieter Selfapy. Zu seinem Wechsel sagt er: "Die
Herausforderungen im Gesundheitswesen werden komplexer. Es braucht Innovation
und vernetzte Wertschöpfung, um neue Ansätze in die Versorgungsrealität zu
bringen. Genau hier setzt Flying Health an. Gemeinsam mit starken
Gesellschaftern wollen wir das Ökosystem stärken und das Beratungsgeschäft
gezielt skalieren - für eine nachhaltige digitale Gesundheitsversorgung."
Andreas Arntzen , Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild
Verlagsgruppe, betont: "Mit Philipp Freitag gewinnen wir einen Partner mit
strategischem Weitblick und Umsetzungskraft. Seine Erfahrung in der digitalen
Gesundheitslandschaft und sein Gespür für Zukunftstrends stärken die Position
von Flying Health weiter und gestalten die Zusammenarbeit in der Gruppe noch
enger und wirkungsvoller."
Flying Health dankt Dr. Lilia Kotchoubey, die aus der Geschäftsführung
ausscheidet, herzlich für ihren Einsatz und ihre Verdienste um die erfolgreiche
Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren.
Über die Flying Health GmbH ( https://www.flyinghealth.com/de/ )
Die Flying Health GmbH verfolgt die Vision einer zukunftsfähigen
Gesundheitsversorgung in Deutschland und Europa. Als Ökosystem baut das
Unternehmen Brücken zwischen Startups, Gesundheitswirtschaft und relevanten
Stakeholdern, die Branchenführer und Unternehmer:innen zu Vorreitern werden
lassen. Flying Health verbindet ausgeprägte Beratungskompetenz mit
zukunftsorientierter Trendforschung, die es den Partnern ermöglicht, die Lücke
zwischen Gesundheitsversorgung und technologischem Fortschritt zu schließen.
Gemeinsam werden innovative Strategien, Geschäftsmodelle und Netzwerke
entwickelt, welche die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten.
Über die Wort & Bild Verlagsgruppe ( https://www.wortundbildverlag.de/ )
Die Wort & Bild Verlagsgruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der
führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Ihre Marken stehen für
hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus und große
Beliebtheit bei der Leserschaft. Als Partner der Apotheken stehen der hohe
gesundheitliche Nutzen und die kompetente Beratung in der Apotheke stets im
Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Zeitschriften Apotheken
Umschau, Apotheken Umschau ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber,
Ärztlicher Ratgeber, medizini und HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcasts (
http://gesundheit-hoeren.de ) und Videoformate erläutern wichtige
Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu
Gesundheits- und Ernährungsthemen. Mit seinen Print- und Online-Medien erreicht
der Verlag monatlich über 24 Millionen Leser:innen und Nutzer:innen.
Pressekontakt:
Katharina Neff-Neudert, Senior PR-Managerin
Mobil: +49 151 538 500 31
Annalena Plereiter, Junior PR-Managerin
Tel.: +49 162 714 5329
E-Mail: mailto:presse@wubv.de
http://www.wortundbildverlag.de
http://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52139/6139044
OTS: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen
Autor folgen