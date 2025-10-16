Tokenwell gibt die Einbindung seiner Plattform in die Kryptobörse Crypto.com Exchange bekannt und erweitert damit für Privatanleger den Zugang zu Krypto-Baskets

Toronto, ON / IRW-Press / 16. Oktober 2025 / Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920) („Tokenwell“ oder das „Unternehmen“), eine Digital-Asset-Plattform für den Börsenmarkt mit Fokus auf indexbasierte Krypto-Investments, hat heute die strategische Eingliederung der Plattform in die Kryptobörse Crypto.com Exchange bekannt gegeben. Tokenwell wird damit erstmals Partner einer wichtigen Wertpapierbörse.

Diese Zusammenarbeit soll es Privatanlegern ermöglichen, ihre Crypto.com Exchange-Konten direkt über Tokenwell zu verbinden und damit Zugang zu diversifizierten Krypto-Baskets zu erhalten, die von CoinDesk Indices und Coin Metrics entwickelt wurden. Über eine direkte API-Anbindung können Nutzer professionell strukturierte Krypto-Baskets kaufen, verwalten und verkaufen, während ihre Vermögenswerte sicher auf der Crypto.com Exchange verbleiben.

Die Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein auf Tokenwells Weg, professionelle Krypto-Investments überall auf der Welt einfach, sicher und zugänglich zu machen. Damit unterstreicht Tokenwell sein Bekenntnis zur Zusammenarbeit mit etablierten Branchenführern, um den Vertrieb auszuweiten und den Nutzern eine größere Reichweite auf regulierten Märkten anzubieten.

Markteinstieg in den USA erfolgt

Die Tokenwell-App ist ab sofort für US-Bürger verfügbar und kann über den Apple App Store und den Google Play Store heruntergeladen werden. Die Anleger können ihre Konten bei der Crypto.com Exchange verbinden und mit nur wenigen Klicks in die diversifizierten Krypto-Baskets von Tokenwell investieren. Alle Käufe erfolgen in US-Dollar.

Expansion nach Europa als nächster Schritt

Im Anschluss an den Markteintritt in den Vereinigten Staaten plant Tokenwell die Expansion nach Europa, beginnend mit dem deutschen Markt. Investitionen in Euro werden voraussichtlich ab dem 31. Oktober 2025 möglich sein.

Kommentar der Führungsriege

„Diese Partnerschaft mit Crypto.com ist für Tokenwell ein wichtiger Meilenstein im Rahmen seiner Bemühungen, den Zugang zu professionellen Krypto-Investments demokratischer zu gestalten“, so Timothy Burgess, CFA, Chief Executive Officer von Tokenwell. „Durch die direkte Einbindung in eine internationale Tier-1-Börse ermöglichen wir Privatanlegern den sicheren und einfachen Zugang zu diversifizierten Krypto-Baskets über eine Plattform, der sie bereits jetzt ihr Vertrauen schenken.“