45 0 Kommentare PURE Swiss: Portfolio-Boost durch Trophy-Asset in Lausanne

Der PURE Swiss Opportunity REF erwirbt ein prestigeträchtiges Objekt in Lausanne, erweitert sein Portfolio und plant die Kotierung an der SIX Swiss Exchange – ein Meilenstein für Investoren.

Der PURE Swiss Opportunity REF (PSO) hat am 15. Oktober 2025 ein Trophy Asset in Lausanne für CHF 49.3 Mio. erworben, wodurch das Portfolio auf rund CHF 254 Mio. wächst.

Die Immobilie ist vollvermietet und umfasst 45 Wohnungen, 11 Büro- und Verkaufsflächen, ein Restaurant und 17 Parkplätze, mit einem Soll-Mietertrag von CHF 1.6 Mio. p.a.

Der Kaufpreis wurde zu etwa 80% in Fondsanteilen bezahlt, was den Investorenkreis um einen langfristig orientierten Investor erweitert hat.

Die Fondsleitung plant die Kotierung an der SIX Swiss Exchange für den 20. Oktober 2025, was einen wichtigen Meilenstein für den Fonds darstellt.

Der Fonds startet mit einem diversifizierten und hochwertigen Portfolio in den öffentlichen Handel, was breiten Anlegerzugang zu Immobilienanlagen in der Schweiz ermöglicht.

PURE Funds AG ist eine unabhängige Fondsleitung, die sich auf Immobilieninvestments spezialisiert hat und auch Beratungs- sowie Managementdienstleistungen anbietet.





