    Heute am 16.10.2025: Energiekontor Aktie im Fokus

    Am heutigen Handelstag muss die Energiekontor Aktie bisher Verluste von -3,17 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Energiekontor Aktie.

    Foto: Energiekontor AG

    Energiekontor AG ist ein führender Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks in Europa, mit starker Präsenz in Deutschland und Großbritannien. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen von der Projektentwicklung bis zum Betrieb. Hauptkonkurrenten sind RWE Renewables und Ørsted. Energiekontor punktet mit langjähriger Erfahrung und hoher Erfolgsquote bei Projektrealisierungen.

    Energiekontor Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Energiekontor Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,17 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Energiekontor Verluste von -22,26 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -18,67 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,27 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Energiekontor eine negative Entwicklung von -23,43 % erlebt.

    Energiekontor Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,67 %
    1 Monat -12,27 %
    3 Monate -22,26 %
    1 Jahr -25,25 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Energiekontor Aktie, die durch Verzögerungen bei Projekten und ungünstige Marktbedingungen belastet ist. Analysten warnen vor weiteren Rückgängen, da technische Unterstützungsniveaus durchbrochen wurden. Während einige Anleger optimistisch auf die langfristigen Perspektiven blicken, überwiegen die Bedenken hinsichtlich der aktuellen Bewertung und der hohen Industriestrompreise.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Energiekontor eingestellt.

    Informationen zur Energiekontor Aktie

    Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 510,98 Mio. wert.

    Energiekontor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Energiekontor

    -3,31 %
    -18,67 %
    -12,27 %
    -22,26 %
    -25,25 %
    -56,69 %
    +1,34 %
    +218,43 %
    +272,96 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350



