    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAF-HOLLAND AktievorwärtsNachrichten zu SAF-HOLLAND
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland vor Zahlen zum dritten Quartal von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Absatzmärkte für Lkw und Zugmaschinen in Europa stabilisierten sich auf einem niedrigen Niveau, schrieb Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte revidierte seine Annahmen für den Zulieferer und senkte in der Folge das Kursziel moderat./bek/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 14,10EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 14:12 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Nicolai Kempf
    Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 15
    Kursziel alt: 16
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Hold' Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland vor Zahlen zum dritten Quartal von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Absatzmärkte für Lkw und Zugmaschinen in Europa stabilisierten sich auf einem niedrigen …