    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flatexdegiro nach Zahlen zum dritten Quartal von 28 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe zum zweiten Mal in diesem Jahr die Zielvorgaben erhöht, schrieb Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das impliziere ein starkes Schlussquartal. Die Konsensschätzungen für die Ergebnisse 2025 dürften nun um etwa fünf Prozent zulegen./bek/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 32,56EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Mengxian Sun
    Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 35
    Kursziel alt: 28
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Flatexdegiro auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flatexdegiro nach Zahlen zum dritten Quartal von 28 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe zum zweiten Mal in diesem Jahr die Zielvorgaben erhöht, schrieb …