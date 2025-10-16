DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASML auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML nach Zahlen zum dritten Quartal von 900 auf 1000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausrüster für die Halbleiterbranche habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Summe der Bestellungen habe die Konsensschätzungen übertroffen. Die Aufträge dürften auch im Schlussquartal weiter zulegen./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 884,2EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 14:20 Uhr) gehandelt.



