DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Sell'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 11000 auf 10500 Pence gesenkt. Das niedrigere Kursziel und die damit einhergehende Abstufung begründete Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer weniger zuversichtlichen Einschätzung der Produkt-Pipeline des Pharmakonzerns, vor allem bei Medikamenten gegen Brustkrebs./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 143,9EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 13:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 110
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
