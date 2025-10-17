    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicron Technology AktievorwärtsNachrichten zu Micron Technology

    Top-Analyst empfiehlt

    Micron-Aktie vor starkem Aufwärtstrend durch wachsende Speicherengpässe

    UBS sieht Micron vor einer neuen Kursrallye, da die wachsende Speicherknappheit und der KI-Boom die Gewinne des Chipherstellers weiter antreiben könnten.

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS sieht Micron vor Kursrallye durch Speicherknappheit
    • Kursziel von 225 auf 245 USD angehoben, +28% Potenzial
    • Starke Nachfrage von Cloud-Anbietern und Smartphones
    Der US-Speicherchiphersteller Micron Technology steht nach Ansicht der Schweizer Großbank UBS vor einer weiteren Kursrallye. Die Analysten des Instituts bestätigten ihre Kaufempfehlung für die Aktie und erhöhten zugleich das Zwölf-Monats-Kursziel von 225 auf 245 US-Dollar. Dies entspricht einem möglichen Kursanstieg von rund 28 Prozent.

    Laut UBS-Analyst Timothy Arcuri profitiert Micron aktuell von einem massiven Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem DRAM-Markt (Dynamic Random Access Memory). "Unsere jüngsten Branchenanalysen deuten auf eine äußerst robuste Nachfragesituation hin, die auf ein zunehmend angespanntes und sich verschärfendes DRAM-Angebot trifft", so Arcuri in seiner aktuellen Studie. "Unter diesen Bedingungen dürfte die Profitabilität im Kerngeschäft weiter zulegen."

    Laut TipRanks.com gehört Timothy Arcuri zu den Top-Analysten an der Wall Street. Mit einer Erfolgsquote von 73 Prozent und einem durchschnittlichen Return von 34,6 Prozent belegt er Platz 7 unter über 10.000 erfassten Analysten.

    Nachfrage übersteigt Angebot deutlich

    Der Analyst verweist insbesondere auf die starke Nachfrage großer US-Cloud-Anbieter ("Hyperscaler") sowie wachsender Smartphone-Hersteller, die ihre Speicherbestellungen in den vergangenen Monaten ausgeweitet hätten. Diese Nachfrage werde jedoch bislang nicht ausreichend bedient, da ein erheblicher Teil der neuen Produktionskapazitäten derzeit in High Bandwidth Memory (HBM)-Anwendungen fließe – ein Segment, das durch den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) enorme Wachstumsraten verzeichnet.

    "Angesichts dieser strukturellen Verlagerung in Richtung HBM erwarten wir, dass sich der aktuelle Zyklus deutlich langlebiger erweisen wird als frühere Speicherzyklen", erklärt Arcuri weiter. "Bis 2027 dürften nahezu alle neuen Kapazitätsausweitungen in der Branche auf HBM entfallen. Das gibt den Herstellern Spielraum, ihre Produktionsvolumina gezielt auf die margenträchtigsten Märkte auszurichten."

     

    Micron als Profiteur des KI-Trends

    Micron zählt neben Samsung Electronics und SK Hynix zu den führenden Anbietern von DRAM- und NAND-Speichern weltweit. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits über 128 Prozent an Wert gewonnen, getrieben durch den KI-getriebenen Nachfrageboom in Rechenzentren, Grafikprozessoren und Hochleistungssystemen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



