    ANALYSE-FLASH

    UBS belässt Nordea auf 'Buy'

    • UBS belässt Einstufung für Nordea auf "Buy".
    • Vorsteuergewinn übertrifft Konsens um 7 Prozent.
    • Kapitalmarkttag im November als nächster Kurstreiber.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Der Vorsteuergewinn der skandinavischen Großbank habe die Konsensschätzung um 7 Prozent übertroffen, schrieb Johan Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Nächster Kurstreiber könnte der Kapitalmarkttag Anfang November werden./edh/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:20 / GMT

    Nordea Bank Abp

    ISIN:FI4000297767WKN:A2N6F4

     

    Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 14,55 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 14:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um +3,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 50,34 Mrd..

    Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -24,37 %/+10,00 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
