UBS belässt Nordea auf 'Buy'
- UBS belässt Einstufung für Nordea auf "Buy".
- Vorsteuergewinn übertrifft Konsens um 7 Prozent.
- Kapitalmarkttag im November als nächster Kurstreiber.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Der Vorsteuergewinn der skandinavischen Großbank habe die Konsensschätzung um 7 Prozent übertroffen, schrieb Johan Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Nächster Kurstreiber könnte der Kapitalmarkttag Anfang November werden./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:20 / GMT
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 14,55 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 14:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um +3,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 50,34 Mrd..
Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -24,37 %/+10,00 % bedeutet.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19958627-jefferies-stuft-nordea-buy
Vom 16. Juni 2025 bis zum 19. September 2025 kaufte Nordea 19.292.616 von sich zurück
Aktien zu einem Durchschnittspreis pro Aktie von 12,95 EUR:
https://live.euronext.com/en/products/equities/company-news/2025-09-22-nordea-completes-its-share-buy-back-programme-announced
Das Brokerage senkte sein Kursziel für die Aktie von 13,30 € auf 11,80 €, was eine Reduzierung von 11 % und einen Rückgang von 13 % gegenüber dem Schlusskurs vom 20. August von 13,56 € entspricht:
https://www.investing.com/news/stock-market-news/barclays-slashes-nordea-to-underweight-as-eps-outlook-weakens-4203812