UBS belässt Nordea auf 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 14,55 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 14:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um +3,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,58 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 50,34 Mrd..

Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -24,37 %/+10,00 % bedeutet.