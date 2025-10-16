JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Die vom Bundeskabinett beschlossenen pauschalen Vergütungen der Krankenkassen für stationäre Krankenhausleistungen blieben unter dem bestmöglichen Szenario zurück, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich seien sie für den Krankenhausbetreiber aber positiv, sie sprächen für höhere Konsensschätzungen./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:18 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:18 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 46,39EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 14:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49,10

Kursziel alt: 49,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



