Nichia und ams OSRAM unterzeichnen umfassende Patentkreuzlizenzvereinbarung (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ams-OSRAM Aktie Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 11,90 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 13:55 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ams-OSRAM Aktie um -3,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,17 %. Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd.. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,800CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000CHF was eine Bandbreite von +1,01 %/-32,66 % bedeutet.

Tokushima, Japan und Regensburg, Deutschland (ots) - Nichia und ams OSRAM weitenihre langjährige Zusammenarbeit im Bereich des geistigen Eigentums (IP) aus.Hiroyoshi Ogawa, Präsident und CEO der Nichia Corporation, und Aldo Kamper, CEOder ams-OSRAM AG, unterzeichneten eine umfassende Kreuzlizenzvereinbarung, dieTausende patentgeschützter Innovationen im Bereich der LED- und Lasertechnologieumfasst.Die Vereinbarung gewährt beiden Unternehmen gegenseitigen Zugang zu Patenten desjeweils anderen für Nitrid-LED- und Laserkomponenten und schließt erstmals auchkomplexe LED-Packages und -Module, wie etwa Matrix-Scheinwerfer, ein. Mit diesemSchritt soll der branchenführende Patentschutz, den beide Unternehmen ihrenKunden bieten, weiter ausgebaut werden.Nichia und ams OSRAM haben über Jahrzehnte hinweg stark in Forschung undEntwicklung investiert. Mit der neuen Patentkreuzlizenzvereinbarung bieten sieihren Kunden mehr Sicherheit im Bereich des geistigen Eigentums bei der Nutzungvon Produkten, die auf ihren patentierten Technologien basieren. BeideUnternehmen blicken auf eine langjährige Zusammenarbeit im Bereich derKreuzlizenzvereinbarungen zurück, die 2002 begann und bis heute andauert, miteiner Aktualisierung im Jahr 2010. Die neue Vereinbarung deckt Forschungs- undEntwicklungsergebnisse der letzten 15 Jahre ab."In einer von Innovation geprägten Branche bildet geistiges Eigentum dieGrundlage für Vertrauen und langfristigen Wert. Bedauerlicherweise beobachtenwir weiterhin, dass LED- und Laserprodukte auf den Markt kommen, diegrundlegenden IP-Standards nicht entsprechen. Gemeinsam mit Nichia ermutigen wirKunden, Behauptungen bezüglich IP-Konformität kritisch zu hinterfragen undPartner zu wählen, die eine einzigartige IP-Position innehaben, wie ams OSRAMund Nichia", betont Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM."Als die beiden weltweit führenden Unternehmen im Bereich der LED- undLasertechnologie haben Nichia und ams OSRAM die weitreichendste und zugleichtragfähigste Kreuzlizenzvereinbarung der Branche erneuert. Kunden, die sich fürProdukte von Nichia oder ams OSRAM entscheiden, profitieren von einemumfassenden Patentschutz, der ihnen Vertrauen in ihre Geschäftsaktivitäten gibt.Gemeinsam werden wir weiterhin die Integrität des Marktes schützen, indem wir inunserer gesamten Branche die Achtung von Rechten geistigen Eigentums fördern",erklärt Hiroyoshi Ogawa, Präsident und CEO von Nichia.Über NichiaUnter dem Motto "Ständig forschend für eine hellere Welt" ("Ever Researching fora Brighter World") positioniert sich Nichia als Technologieführer und weltweitgrößter Hersteller von LED- und Laserdioden.Das Unternehmen wurde 1956 als Produzent von Spezialchemikalien gegründet undentwickelte sich schnell zum führenden Anbieter von Leuchtstoffen (Phosphoren).In der Folge gelang Nichia 1993 die Entwicklung der ersten hochhellen blauenLED, gefolgt von der Markteinführung der ersten weißen LED im Jahr 1996. Darüberhinaus wurden nitridbasierte LEDs in unterschiedlichen Farben entwickelt, wieetwa ultraviolette und sichtbare Laserdioden. Nichia geht davon aus, dass seineProdukte auch in den kommenden Jahren weltweit Maßstäbe für energieeffizienteLösungen setzen werden.Mehr über uns erfahren Sie auf https://www.nichia.co.jp/en/Über ams OSRAMDie ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter voninnovativen Licht- und Sensorlösungen.Mit mehr als 110 Jahren Branchenerfahrung verbinden wir Ingenieurskunst undglobale Fertigungen mit Leidenschaft für bahnbrechende Innovationen. UnserAnsporn, die Grenzen der Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik ständig zuerweitern, ermöglicht grundlegende Fortschritte in den Märkten Automobil,Industrie, Medizin und Consumer-Elektronik."Sense the power of light" - unser Erfolg basiert auf dem tiefen Verständnis desPotenzials von Licht sowie unserem einzigartigen Portfolio an Emitter- undSensortechnologien. Rund 19.700 Mitarbeiter weltweit konzentrieren sich aufwegweisende Innovationen im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Megatrends wieDigitalisierung, Smart Living und Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich in über13.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz inPremstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland)erzielte 2024 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG ander SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).Pressekontakt:Public Relations, Nichia CorporationTel:+81-884-22-2311Fax:+81-884-23-7717Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83247/6139082OTS: Nichia Corporation