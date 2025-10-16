Geistiges Eigentum
Nichia und ams OSRAM unterzeichnen umfassende Patentkreuzlizenzvereinbarung (FOTO)
ihre langjährige Zusammenarbeit im Bereich des geistigen Eigentums (IP) aus.
Hiroyoshi Ogawa, Präsident und CEO der Nichia Corporation, und Aldo Kamper, CEO
der ams-OSRAM AG, unterzeichneten eine umfassende Kreuzlizenzvereinbarung, die
Tausende patentgeschützter Innovationen im Bereich der LED- und Lasertechnologie
umfasst.
Die Vereinbarung gewährt beiden Unternehmen gegenseitigen Zugang zu Patenten des
jeweils anderen für Nitrid-LED- und Laserkomponenten und schließt erstmals auch
komplexe LED-Packages und -Module, wie etwa Matrix-Scheinwerfer, ein. Mit diesem
Schritt soll der branchenführende Patentschutz, den beide Unternehmen ihren
Kunden bieten, weiter ausgebaut werden.
Nichia und ams OSRAM haben über Jahrzehnte hinweg stark in Forschung und
Entwicklung investiert. Mit der neuen Patentkreuzlizenzvereinbarung bieten sie
ihren Kunden mehr Sicherheit im Bereich des geistigen Eigentums bei der Nutzung
von Produkten, die auf ihren patentierten Technologien basieren. Beide
Unternehmen blicken auf eine langjährige Zusammenarbeit im Bereich der
Kreuzlizenzvereinbarungen zurück, die 2002 begann und bis heute andauert, mit
einer Aktualisierung im Jahr 2010. Die neue Vereinbarung deckt Forschungs- und
Entwicklungsergebnisse der letzten 15 Jahre ab.
"In einer von Innovation geprägten Branche bildet geistiges Eigentum die
Grundlage für Vertrauen und langfristigen Wert. Bedauerlicherweise beobachten
wir weiterhin, dass LED- und Laserprodukte auf den Markt kommen, die
grundlegenden IP-Standards nicht entsprechen. Gemeinsam mit Nichia ermutigen wir
Kunden, Behauptungen bezüglich IP-Konformität kritisch zu hinterfragen und
Partner zu wählen, die eine einzigartige IP-Position innehaben, wie ams OSRAM
und Nichia", betont Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM.
"Als die beiden weltweit führenden Unternehmen im Bereich der LED- und
Lasertechnologie haben Nichia und ams OSRAM die weitreichendste und zugleich
tragfähigste Kreuzlizenzvereinbarung der Branche erneuert. Kunden, die sich für
Produkte von Nichia oder ams OSRAM entscheiden, profitieren von einem
umfassenden Patentschutz, der ihnen Vertrauen in ihre Geschäftsaktivitäten gibt.
Gemeinsam werden wir weiterhin die Integrität des Marktes schützen, indem wir in
unserer gesamten Branche die Achtung von Rechten geistigen Eigentums fördern",
erklärt Hiroyoshi Ogawa, Präsident und CEO von Nichia.
Über Nichia
Unter dem Motto "Ständig forschend für eine hellere Welt" ("Ever Researching for
a Brighter World") positioniert sich Nichia als Technologieführer und weltweit
größter Hersteller von LED- und Laserdioden.
Das Unternehmen wurde 1956 als Produzent von Spezialchemikalien gegründet und
entwickelte sich schnell zum führenden Anbieter von Leuchtstoffen (Phosphoren).
In der Folge gelang Nichia 1993 die Entwicklung der ersten hochhellen blauen
LED, gefolgt von der Markteinführung der ersten weißen LED im Jahr 1996. Darüber
hinaus wurden nitridbasierte LEDs in unterschiedlichen Farben entwickelt, wie
etwa ultraviolette und sichtbare Laserdioden. Nichia geht davon aus, dass seine
Produkte auch in den kommenden Jahren weltweit Maßstäbe für energieeffiziente
Lösungen setzen werden.
Mehr über uns erfahren Sie auf https://www.nichia.co.jp/en/
Über ams OSRAM
Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von
innovativen Licht- und Sensorlösungen.
Mit mehr als 110 Jahren Branchenerfahrung verbinden wir Ingenieurskunst und
globale Fertigungen mit Leidenschaft für bahnbrechende Innovationen. Unser
Ansporn, die Grenzen der Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik ständig zu
erweitern, ermöglicht grundlegende Fortschritte in den Märkten Automobil,
Industrie, Medizin und Consumer-Elektronik.
"Sense the power of light" - unser Erfolg basiert auf dem tiefen Verständnis des
Potenzials von Licht sowie unserem einzigartigen Portfolio an Emitter- und
Sensortechnologien. Rund 19.700 Mitarbeiter weltweit konzentrieren sich auf
wegweisende Innovationen im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Megatrends wie
Digitalisierung, Smart Living und Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich in über
13.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in
Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland)
erzielte 2024 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an
der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).
Pressekontakt:
Public Relations, Nichia Corporation
Tel:+81-884-22-2311
Fax:+81-884-23-7717
