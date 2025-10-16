    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsams-OSRAM AktievorwärtsNachrichten zu ams-OSRAM

    Nichia und ams OSRAM unterzeichnen umfassende Patentkreuzlizenzvereinbarung (FOTO)

    Tokushima, Japan und Regensburg, Deutschland (ots) - Nichia und ams OSRAM weiten
    ihre langjährige Zusammenarbeit im Bereich des geistigen Eigentums (IP) aus.
    Hiroyoshi Ogawa, Präsident und CEO der Nichia Corporation, und Aldo Kamper, CEO
    der ams-OSRAM AG, unterzeichneten eine umfassende Kreuzlizenzvereinbarung, die
    Tausende patentgeschützter Innovationen im Bereich der LED- und Lasertechnologie
    umfasst.

    Die Vereinbarung gewährt beiden Unternehmen gegenseitigen Zugang zu Patenten des
    jeweils anderen für Nitrid-LED- und Laserkomponenten und schließt erstmals auch
    komplexe LED-Packages und -Module, wie etwa Matrix-Scheinwerfer, ein. Mit diesem
    Schritt soll der branchenführende Patentschutz, den beide Unternehmen ihren
    Kunden bieten, weiter ausgebaut werden.

    Nichia und ams OSRAM haben über Jahrzehnte hinweg stark in Forschung und
    Entwicklung investiert. Mit der neuen Patentkreuzlizenzvereinbarung bieten sie
    ihren Kunden mehr Sicherheit im Bereich des geistigen Eigentums bei der Nutzung
    von Produkten, die auf ihren patentierten Technologien basieren. Beide
    Unternehmen blicken auf eine langjährige Zusammenarbeit im Bereich der
    Kreuzlizenzvereinbarungen zurück, die 2002 begann und bis heute andauert, mit
    einer Aktualisierung im Jahr 2010. Die neue Vereinbarung deckt Forschungs- und
    Entwicklungsergebnisse der letzten 15 Jahre ab.

    "In einer von Innovation geprägten Branche bildet geistiges Eigentum die
    Grundlage für Vertrauen und langfristigen Wert. Bedauerlicherweise beobachten
    wir weiterhin, dass LED- und Laserprodukte auf den Markt kommen, die
    grundlegenden IP-Standards nicht entsprechen. Gemeinsam mit Nichia ermutigen wir
    Kunden, Behauptungen bezüglich IP-Konformität kritisch zu hinterfragen und
    Partner zu wählen, die eine einzigartige IP-Position innehaben, wie ams OSRAM
    und Nichia", betont Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM.

    "Als die beiden weltweit führenden Unternehmen im Bereich der LED- und
    Lasertechnologie haben Nichia und ams OSRAM die weitreichendste und zugleich
    tragfähigste Kreuzlizenzvereinbarung der Branche erneuert. Kunden, die sich für
    Produkte von Nichia oder ams OSRAM entscheiden, profitieren von einem
    umfassenden Patentschutz, der ihnen Vertrauen in ihre Geschäftsaktivitäten gibt.
    Gemeinsam werden wir weiterhin die Integrität des Marktes schützen, indem wir in
    unserer gesamten Branche die Achtung von Rechten geistigen Eigentums fördern",
    erklärt Hiroyoshi Ogawa, Präsident und CEO von Nichia.

    Über Nichia

    Unter dem Motto "Ständig forschend für eine hellere Welt" ("Ever Researching for
    a Brighter World") positioniert sich Nichia als Technologieführer und weltweit
    größter Hersteller von LED- und Laserdioden.

    Das Unternehmen wurde 1956 als Produzent von Spezialchemikalien gegründet und
    entwickelte sich schnell zum führenden Anbieter von Leuchtstoffen (Phosphoren).
    In der Folge gelang Nichia 1993 die Entwicklung der ersten hochhellen blauen
    LED, gefolgt von der Markteinführung der ersten weißen LED im Jahr 1996. Darüber
    hinaus wurden nitridbasierte LEDs in unterschiedlichen Farben entwickelt, wie
    etwa ultraviolette und sichtbare Laserdioden. Nichia geht davon aus, dass seine
    Produkte auch in den kommenden Jahren weltweit Maßstäbe für energieeffiziente
    Lösungen setzen werden.

    Mehr über uns erfahren Sie auf https://www.nichia.co.jp/en/

    Über ams OSRAM

    Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von
    innovativen Licht- und Sensorlösungen.

    Mit mehr als 110 Jahren Branchenerfahrung verbinden wir Ingenieurskunst und
    globale Fertigungen mit Leidenschaft für bahnbrechende Innovationen. Unser
    Ansporn, die Grenzen der Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik ständig zu
    erweitern, ermöglicht grundlegende Fortschritte in den Märkten Automobil,
    Industrie, Medizin und Consumer-Elektronik.

    "Sense the power of light" - unser Erfolg basiert auf dem tiefen Verständnis des
    Potenzials von Licht sowie unserem einzigartigen Portfolio an Emitter- und
    Sensortechnologien. Rund 19.700 Mitarbeiter weltweit konzentrieren sich auf
    wegweisende Innovationen im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Megatrends wie
    Digitalisierung, Smart Living und Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich in über
    13.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in
    Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland)
    erzielte 2024 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an
    der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).

    Pressekontakt:

    Public Relations, Nichia Corporation
    Tel:+81-884-22-2311
    Fax:+81-884-23-7717

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83247/6139082
    OTS: Nichia Corporation
     

