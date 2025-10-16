Graphite One Aktie weiter aufwärts - 16.10.2025

Die Graphite One Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +16,47 % auf 1,1600€ zulegen. Das sind +0,1640 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Graphite One fokussiert sich auf die Entwicklung des Graphite Creek-Projekts in Alaska, um hochwertigen Graphit für technologische Anwendungen bereitzustellen. Das Unternehmen hebt sich durch seine strategische Lage in den USA ab, was eine stabile Versorgungssicherheit bietet. Hauptkonkurrenten sind Syrah Resources und Mason Graphite.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Graphite One einen Gewinn von +79,31 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +137,44 %. Im Jahr 2025 gab es für Graphite One bisher ein Plus von +79,31 %.

Graphite One Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,54 % 1 Monat +137,44 % 3 Monate +79,31 % 1 Jahr +79,31 %

Informationen zur Graphite One Aktie

Es gibt 161 Mio. Graphite One Aktien. Damit ist das Unternehmen 182,80 Mio. wert.

Graphite One Aktie jetzt kaufen?

Ob die Graphite One Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Graphite One Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.